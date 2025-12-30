Yeferson Cossio: revelan video de momentos previos a su falla cardiaca ¿Qué estaba haciendo?

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que muestra a Yeferson Cossio poco antes de sufrir una falla cardiaca que lo llevó de urgencia a un centro médico.

Las imágenes, grabadas durante un evento público, reactivaron el interés sobre el estado de salud del influenciador y abrieron una ola de comentarios sobre lo que habría ocurrido antes del episodio que puso en riesgo su vida.

El video de Yeferson Cossio poco antes de su hospitalización

En la grabación se ve al antioqueño compartiendo con varias personas en un palco, interactuando con el público y participando activamente del ambiente festivo.

La actitud del creador de contenido, visiblemente animada, contrastó con la noticia que se conocería horas después sobre su hospitalización, lo que llevó a que muchos usuarios empezaran a sacar conclusiones sobre una posible relación entre ese momento y la emergencia médica.

Tras la difusión del video, en plataformas digitales surgieron especulaciones sobre si Yeferson Cossio había incurrido en excesos o consumo de sustancias. Algunos comentarios apuntaron a que su estado de ánimo y energía podrían haber sido un factor desencadenante, mientras otros recordaron que no existía información médica que respaldara esas afirmaciones.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

Ante los rumores, el propio influenciador se pronunció y aclaró lo sucedido. Según explicó, la falla cardiaca no estuvo relacionada con alcohol ni con drogas. En su lugar, detalló que los primeros síntomas aparecieron cuando ya se encontraba descansando, y no durante el evento en el que fue grabado.

Yeferson Cossio relató que comenzó a sentir dificultad para respirar, presión en el pecho y una sensación de descontrol que lo obligó a buscar ayuda médica de inmediato. El episodio ocurrió en Cartagena, ciudad en la que se encontraba por compromisos laborales, luego de varios días marcados por falta de sueño, altos niveles de estrés y una agenda exigente.

De acuerdo con su testimonio, los médicos diagnosticaron una arritmia severa que requirió intervención especializada para estabilizar su ritmo cardiaco. El procedimiento fue exitoso, aunque el paisa reconoció que la situación fue crítica y que pudo haber tenido consecuencias más graves.

Finalmente, Yeferson Cossio aprovechó lo ocurrido para enviar un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de cuidar la salud. Reconoció que su ritmo de trabajo y la autoexigencia constante terminaron pasando factura, y aseguró que este episodio marcó un punto de inflexión en su forma de asumir la vida profesional y personal.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí