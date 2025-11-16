Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez tendrán 700 invitados en su boda: “Va a ser grande”

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más comentados del país. El paisa de 31 años se ha caracterizado por las bromas que le realiza a sus familiares, así como también por toda la labor social que hace con los perritos de la calle. Creció junto a sus hermanas en un hogar modesto, donde las dificultades económicas que enfrentaron más tarde se convirtieron en una fuente de inspiración para sus proyectos sociales.

El creador de contenido ha llevado a cabo donaciones, proyectos comunitarios y campañas solidarias, enfocándose especialmente en las áreas más vulnerables. En 2021 recibió la Magna Cruz Bolivariana de los Derechos Humanos del Congreso de Colombia, convirtiéndose en uno de los primeros influencers en ser reconocido oficialmente por su labor en pro de la paz.

Así comenzó la historia de amor de Yeferson Cossio y Carolina Gómez

En una reciente entrevista con La Red, Cossio habló de diferentes temas relacionados con su vida profesional y personal. Uno de ellos es su relación con su novia Carolina Gómez, con quien se comprometió en febrero de este año.

El también empresario reveló qué lo enamoró de ella. “Como hombre veo principalmente en una mujer que me guste el físico y ella ni siquiera es fotogénica, es muchísimo más linda de frente que en las fotos. Yo creía que se inyectaba la boca, que se teñía el pelo. Congeniamos muy bien porque era muy amable. Todo este tiempo no la he escuchado que me hable mal de nadie, ella es mi polo a tierra, me calma mucho”, dijo.

De igual manera, se refirió a las críticas que muchos de sus seguidores le dejan en sus publicaciones: “Yo soy muy tierno con ella, la gente en las redes se llega a equivocar mucho. Para qué voy a subir un video acariciándola y diciéndole que la amo si eso no me va a dar plata. Las redes son mi trabajo”.

Los influenciadores llevan juntos más de tres años: “Lo primero que pienso en ella, más que un momento, es un sentimiento de paz. Yo nunca había sido celoso y con ella lo soy. En mis antiguas relaciones me peleaban porque no celaba nada. No me da motivos, ella me da mi lugar, pero sí soy celoso, ni siquiera por ella, sino por los manes que son muy pasados”.

¿Cuándo se casan Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

Después de 9 meses de compromiso, la pareja se encuentra en los preparativos de la boda, que será a comienzos del 2026. “En el momento la boda está para el 6 de enero. Vamos a ver si de pronto la corremos un mes. Yo no he escogido vestidos, no he hecho nada, estamos muy saturados de muchas cosas", contó el paisa en su charla con La Red.

Asimismo, sorprendió al revelar el número de invitados: “Pensamos tener por ahí de 500 a 700 invitados, va a ser grande. Queremos invitar a toda la farándula colombiana, por eso es que ella me decía que tenemos esto como si fuera un evento, pero yo quiero que sea el mejor día de mi vida”.

Finalmente, Cossio se refirió a la idea de convertirse en padre. Al respecto, dijo: “Yo sí quiero tener hijos, ella dice que quiere, pero más adelante. Yo creo que uno es suficiente. Uno propio y me gustaría adoptar otro, un chocoanito, o un morochito, me gustaría mucho”.