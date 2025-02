Yeison Jiménez habló de Amparo Grisales de Yo me llamo: “no me voy a aguantar más”

En el pasado Reinado Nacional de la Panela, Yeison Jiménez fue uno de los artistas invitados al tradicional concierto de esas fiestas regionales en Villeta, Cundinamarca. Inesperadamente, el intérprete de ‘Aventurero’ se refirió desde la tarima a su excompañera en ‘Yo me llamo’, Amparo Grisales, respondiendo así a críticas que la Diva de Colombia ha mencionado en el concurso musical.

El artista nacido en Manzanares, Caldas, mencionó: “por quinta vez, una persona a la cual yo he respetado mucho y hoy también lo voy a hacer. Cada (vez) que alguien canta mi música, tiene comentarios despectivos hacia mí y hacia mi música. Se llama Amparo Grisales”, dijo inicialmente en medio de su show.

Además, añadió: “Hoy te voy a respetar una vez más reina, pero quiero mostrarte algo. Estoy en Villeta con toda esa gente ‘chusma’ que usted dice, con esa agropecuaria que usted dice, nunca me he metido contigo, pero te voy a enseñar algo, a mis 33 años tengo algo que tú nunca tuviste: éxitos musicales”.

Yeison Jiménez dijo haber vivido ‘cosas incómodas’ con Amparo Grisales

Ahora, en su más reciente charla con La Kalle sus entrevistadores quisieron saber más sobre su relación con la Grisales y esta vez Jiménez detalló.

“La respuesta es bien clara y bien sencilla, hace tres años y medio yo salí del programa ‘Yo me llamo’, en el cual viví una experiencia espectacular y en serio, felicito muchísimo al equipo, porque es un programa excelente. Desde ese día hasta el día de la tarima, nunca hablé del tema, nunca, a pesar de que se hayan vivido cosas incómodas… mucha gente le pregunta a uno ‘¿oiga lo que usted vive con esta señora es real, es un montaje?’ y yo, silencio, porque lo que me corresponde como hombre y como caballero simplemente me corresponde otorgar el beneficio de la duda”.

Luego comentó que supo de otros comentarios que la diva hizo a lo largo de siguientes temporadas del programa, donde evidenciaba que no gusta de él, ni de su música. Jiménez aseguró que permaneció callado, a pesar de que eran comentarios despectivos.

Yeison Jiménez lanza advertencia a Amparo Grisales

“Hasta que ya este año (dije) por qué me tengo que aguantar que una persona en televisión nacional, de la cual no estoy hablando y nunca he dicho nada, de lo poquito malo que compartí y viví, siempre me lo guardé para mí... No me lo voy a aguantar más, siento que estaba irrespetando mi carrera, mi esfuerzo; nosotros trabajamos, trasnochamos, madrugamos; no soy un borracho, soy un muchacho demasiado proactivo, y no me lo merezco, entonces tomé una decisión: no lo voy a permitir. Las veces que salga a hablar mal de mí, voy a salir a decir cosas de ella”, sentenció Jiménez. “Yo respeto muchísimo el canal, los medios, pero ya estuvo bueno”, dijo el artista.

Cuando le indagaron a Yeison si considera que la posición de la Grisales es personal hacia él, también fue franco y envío un duro mensaje a la Diva colombiana.

“Ya no más” dijo Yeison Jiménez frente a las críticas de Amparo Grisales

“Ya soporté tres años y medio, no sé cuál es el motivo, ni me interesa, por el lado que ella lo quiera ver o lo quiera tomar... pero a partir del momento, ya no me lo trago más, ya no más, creo que es justo y necesario que una persona que guardó silencio tres años y medio, viendo que la atacaban pueda expresarse y decir ya no más, respétame”, exigió el artista.

Cuando sus entrevistadores quisieron saber a qué cosas malas vividas se refería, él aprovechó para reiterar su mensaje. “Viví muchas cosas con ella, que no las voy a decir aquí porque vamos a ver si de pronto con mi manera respetuosa entendió el mensaje… Ella tiene un carácter muy fuerte, yo soy un muchacho muy pasivo, muy tranquilo. De hecho, fue porque vi el video y dije ‘es la quinta vez que me tira porque alguien canta mi música’. Pues simplemente pongan un letrero (que diga) “A Amparo no me gusta la música de Yeison Jiménez, no lo intente’, pero no tienen que ir a decir que mi música es mala, qué cantante crecido, que se cree, que él dice, que no hace… Ya no más. No voy a decir nada absolutamente de las cosas que pude haber vivido, porque de pronto me lo tengo bien cuadradito para en algún momento”, puntualizó el artista.

