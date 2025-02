Amparo Grisales, de ‘Yo me llamo’, lloró recordando a su madre y a su hermano

En el programa “Día a Día” de este viernes 7 de febrero la gran homenajeada fue Amparo Grisales. La actriz y jurado del reality musical, que se consolida como lo más visto de la pantalla colombiana, recibió inicialmente la visita de una pequeña que le entregó unas flores, simbolizando la pequeña o niña interior, que todos llevamos dentro.

El detalle fue más allá de lo emotivo y se convirtió en el momento más conmovedor que la Diva de los Colombianos experimentó frente a Carolina Cruz, Carlos Calero, Carolina Soto, Catalina Gómez e Iván Lalinde, quienes emitieron desde el estudio donde usualmente se graba “Yo me llamo”.

Para la Grisales, ver a su niña interior fue la posibilidad de recordar una vez más a doña Delia Patiño, su madre, quien falleció hace ya ocho años. Los seguidores de la Grisales saben que ella siempre recuerda a su progenitora en redes, porque es un vacío que permanece en ella. Muy conmovida dijo: “ella nos cuidó tanto, todo lo que yo soy es por mi mamá”, confesó que fue gracias a ella que comenzó en lo artístico y siempre les dio el mejor ejemplo.

Amparo Grisales sintió la presencia de su madre en el estudio

Admitió que le sigue hablando como si fuera una niña, pues a sus ojos nunca dejó de serlo y en cada oportunidad que tiene le pide que la tome de la mano, la guíe y la proteja. Su madre esta tan presente en su vida pese a los años y transcurridos desde su partida que reveló que en ocasiones todavía piensa en tomar el teléfono para llamarla.

También contó, mientras no podía contener las lágrimas, que la sentía en ese momento dentro del set. “Siento que me dice en este momento ‘no llores mija’ no llores que te ves fea, te pones fea y se te inflaman los ojos’ (…) mi mamá era muy coqueta, elegante bien puesta y siempre de tacones”.

Amparo Grisales lloró al recordar la temprana muerte de su hermano

Amparo luego recordó otra triste pérdida y fue la de su hermano, José Fernando, quien falleció antes que su madre, en el 2015. Cuando él partió mencionó que su mamá, les pidió a todos sus hijos que no lloraran, por eso, todos evitar las lágrimas cuando lo despidieron. Sin embargo, este hecho entristeció mucho a doña Delia y Amparo lo supo.

Amparo visiblemente conmovida al recordar a su pariente, que cree partió muy temprano, mencionó que ella sí se dio cuenta de la tristeza que consumió a su madre y de cómo se fue derrumbando. “Para mí lo peor que le pudo haber pasado a mi mamá fue haber perdido a su hijo”. Al final y sin dejar el llanto consideró que su madre estaba tan triste que piensa que su hermano se la llevó para que le hiciera compañía y “le ayudara a pasar el umbral”.

