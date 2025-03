Yeison Jiménez celebrará su cumpleaños en el Campín “la fiesta más grande”

Yeison Jiménez, nacido el 29 de julio en Manzanares, Caldas, está viviendo uno de los momentos estelares de su carrera, ya que además de ofrecer conciertos en distintos escenarios del país, su música suena en las emisoras y es una de las preferidas en cuanto a descargas virtuales.

El cantante que se encuentro por estos días en Ciudad de México, grabando su nueva producción, usa las redes sociales para compartir con sus miles de seguidores lo que acontece en su vida.

Más recientemente Yeison usó su Instagram para dar a conocer que su cumpleaños número 34, el próximo 29 de julio, será una fecha inolvidable y espera contar con miles de invitados: 45 mil. Sin duda, planea una fiesta sin precedentes y única.

En el video donde lo da a conocer Yeison explica que sus seguidores le han animado a que el concierto sea en el estadio El Campín, inicialmente planeado para el Movistar, y finalmente, él considera que sus seguidores no le van a quedar mal y van a llenar el enorme escenario, donde se presentan solo los más populares.

“Cómo estará la gente linda de Instagram, a esta hora yo ya entrené, desayuné y estoy listo para ir a trabajar, estamos en el DF”, comienza diciendo el cantante de ‘El aventurero’.

“Tengo nervios, no se los voy a negar”, Yeison Jiménez sobre su gran fiesta

“Me tienen sorprendidos los comentarios, mucha gente pidiéndome que activemos la venta de boletería para el estadio. Tengo muchos nervios, no se los voy a negar pero desde ya les voy a decir voy a hacer la fiesta de cumpleaños mas grande que se haya hecho en este país, creo que somos capaces de meterle 45 mil personas al Campín”, menciona el cantante, que luego recuerda la acepatción de sus recitales en el 2024. “Creo que cuento con todos ustedes y si el Invicto Tour fue una p…locura... la gente no se esperaba todo lo que hicimos, pues imagínese todo lo que vamos a montar... estén muy pendientes estamos organizando los últimos detalles porque no podemos salir en falso, pero prepárense porque vamos con toda”.

Yeison se presentó en tres grandes conciertos en el 2024 en Movistar y se convirtió en todo un acontecimiento, ya que las tres fechas tuvieron boletería agotada.

