Yeison Jiménez revela que debe someterse a trasplante, por enfermedad que padece

Cuando Yeison Jiménez y su esposa, Sonia Restrepo, posaron para Vea y revelaron cómo fue su historia de amor, así como la manera en la que han podido llevar una relación estable, en medio de los viajes, las obligaciones profesionales y las ausencias del artista, que pasa por un inmejorable momento de su carrera musical, en varias ocasiones la respectiva sesión de fotos se detuvo para darle unos minutos al intérprete de ‘Aventurero’.

¿Qué enfermedad tiene Yeison Jiménez?

En aquella ocasión, nos detalló que sufría de una enfermedad llamada queratocono y explicó que por ello, que siempre debía usar gafas. También nos comentó que sabiendo que hay personas que tienen otras complicaciones en su salud visual y otros, que simplemente gustan de los lentes, decidió lanzar su propia línea de gafas y lentes.

Puedes leer: Shakira vivió en Bogotá: detalles inéditos de una época que marcó su vida

Volviendo al mal que padece el artista, en ese momento, también contó que comenzó muy joven cuando laboraba en Corabastos y se rascaba bastante el ojo con la mano. Dentro de los cuidados que Yeison debe tener está el de menguar su exposición a luces fuertes y tomar descansos para que el ojo no se vea afectado, entre otros.

Yeison se sometería a trasplante a los 35 años

Hace unos días ofreció una rueda de prensa a propósito de su más reciente lanzamiento ‘Tu cuarto de hora’ y reiteró lo anterior. “A través de mis años de trabajo en Corabastos se me deformó la córnea derecha y eso no tiene cura. Puede mejorar con trasplante o con otra cirugía que es muy riesgosa con anillo”, aseguró sobre el mal que le produce visión borrosa y sensibilidad a la luz.

Yeison, quien tiene 33 años, había mencionado a Vea que cuando se someta al tratamiento de trasplante, la expectativa es que reaccione muy bien a él y que no haya rechazo, ya que existe la probabilidad de que no pueda volver a ver, si su cuerpo no acepta la nueva córnea.

Te puede interesar: Los inicios de Shakira en Bogotá: venció el escepticismo con su ‘Inevitable’ talento

También recordó que participar en realities musicales como ‘Yo me llamo’ y ‘Yo me llamo Kids’ representan un problema en su caso, ya que debe exponerse a las fuertes luces de televisión que en nada benefician su salud ocular. Fue mientras grababa estas puestas que notó que veía las luces diferente. Por ello, consultó y recibió el preocupante diagnóstico.

“La luz me entra mucho más fuerte que las personas normales al cerebro, a los 35 me toca hacerme una bobadita, trasplante de córnea y me toca buscar un muerto para los ojos míos, pero es la verdad, no hay otra forma”.

Aquí más noticias que son tendencia