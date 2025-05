Yina Calderón contó por qué no ha visitado a Epa Colombia en prisión “Nada personal”

Uno de los temas que más expectativa generó durante la estadía de Yina Calderón en La casa de los famosos fue cómo reaccionaría al enterarse de que su amiga Epa Colombia había sido recluida en la cárcel El Buen Pastor, tan solo dos días después de estreno del reality de convivencia. La noticia le fue revelada el pasado jueves, tras su eliminación, durante una entrevista en el programa Mañana Express. La influenciadora se volvió tendencia pues rompió en llanto ante las cámaras.

“Ella ha hecho muchas cosas, emplea a la gente, su empresa la da trabajo a muchísimas personas, no es justo que esté como está… Me importa mi amiga que está en una cárcel y yo, la verdad, sí hago un llamado para que nos unamos y hagamos algo por Epa Colombia, porque no es justo. Sí, cometió un error, pero ella ya pagó ese error porque ya pagó una multa tremenda”, dijo en medio de lágrimas.

Yina Calderón. Fotografía por: Captura de pantalla

¿Por qué Yina Calderón no ha visitado a Epa Colombia en la cárcel?

Aunque solo han pasado casi ocho días desde su eliminación del reality, los internautas se han estado preguntado por qué Yina Calderón no ha ido a visitar su mejor amiga a la cárcel.

A través de una entrevista con el programa Impresentables, de Los 40, la también DJ reveló los verdaderos motivos. De acuerdo con sus declaraciones, Karol Samantha, prometida de Daneidy, no ha contestado sus mensajes para coordinar su visita.

“Yo no sabía en la casa que la Epa estaba en la cárcel … Hablé con Karol y la comunicación con ella ha sido un poco compleja, le he escrito para ir a verla, pero ha sido compleja … No sé qué pasa, si de pronto está muy ocupada, entonces pensamos con mi hermana, la única manera que tengo para ayudarla es visitarla y mantenerla vigente con la ayuda de mis redes sociales”, dijo.

Mientras lograr comunicarse con la pareja sentimental de Epa, Yina aseguró que hará, lo que esté en sus manos, para seguir manteniendo vigente en redes sociales a su amiga, mientras se soluciona su situación legal.

“La voy a nombrar día de por medio para mantenerla vigente … lo que vamos a hacer saliendo de mis exámenes es que vamos a ir a El Buen Pastor si puedo comunicarme con ella que mi hermana Leonela es abogada y los abogados pueden entrar a ver si me mete a la lista, porque la verdad con Karol no creo que sea nada personal, pero no sé por qué no me responde”.