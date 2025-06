Yina Calderón contó cómo está Epa Colombia en la cárcel: “ha pasado de todo”

Desde que Yina Calderón salió de La casa de los famosos, el pasado 14 de mayo, se enteró que Epa Colombia, su mejor amiga, está en la cárcel. Sin embargo, no ha podido verla, pese a que ha hecho varias veces el intento.

Durante su estadía en el reality de convivencia, la empresaria de fajas le pidió ayuda a Daneidy Barrera para que sus seguidores votaran por ella cuando estaba en placa de nominación, lejos de imaginarse que tan solo unos días después de su ingreso al programa, Epa fue detenida y llevada a la cárcel El Buen Pastor.

¿Cómo está Epa Colombia actualmente?

Aunque Yina salió de la competencia, ayer reingresó al reality como jefe de campaña de La Toxi Costeña en la etapa final del programa que llega a su final el próximo 9 de junio.

Yina Calderón y Epa Colombia Fotografía por: Instagram Yina Calderón - Epa Colombia

Antes de volver a incomunicarse, Calderón estuvo a las afueras del centro penitenciario en compañía de Karoll Samantha, pareja sentimental de Epa, pidiendo ayuda, especialmente al Presidente de la República para que la empresaria de queratinas pueda salir pronto.

“Estamos aquí afuera de la cárcel ‘El Buen Pastor’ ha sido muy difícil entrar a la cárcel, pero quiero enviarle un mensaje a Gustavo Petro, señor presidente, mire ‘Epa’ no es terrorista, hay violadores, hay ladrones, hay personas que causan mucho mal en las calles. Hace poco hubo un paro y gente que destrozó muchas cosas y no se dijo nada. ‘Epa’ es una persona que está concentrada en su empresa y generar empleo para el país, que vaya para su casa al lado de su esposa y de su hija, al lado de sus empleados", dijo.

Asimismo, aseguró que, anímicamente, su amiga no está en las mejores condiciones: “quiero pedirles un favor me ayuden etiquetando al presidente @gustavopetrourrego es el único que nos puede ayudar con lo que falta para que @epa_colombia salga de la cárcel. Mi amiga no está bien, se encuentra muy triste a nadie quiere ver, ha pasado de todo con ella en la cárcel y la solución la tiene el presidente. Epa está loquita, pero es tan buena muchacha, tan buena hija, tan buena patrona, tan buena mamá... Porfa ayúdenme".

Los internautas han dejado sus comentarios en redes sociales: “Gracias Yina eres la persona más real y leal nunca me equivoqué en apoyarte”, “callando bocas así se hace Yina”, “Yina te amamos”, “mucha injusticia con Epa Colombia”, “Yina, lastimosamente el Presidente NO puede hacer nada en este caso, pues la decisión está en manos del poder judicial”, ”vamos a que Epa pueda salir será genial que Dios le bendiga y que sea todo positivo”.