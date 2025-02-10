Yina Calderón, “dolida” por desplante de sus excompañeros de ‘La casa de los famosos’

En horas recientes, algunos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2 protagonizaron un emotivo reencuentro en San Andrés, entre ellos ‘La Toxi Costeña’, Emiro Navarro, Melissa Gate, Mateo Varela y Norma Nivia. Sin embargo, la gran ausente del viaje es Yina Calderón, quien admitió ante sus seguidores que no está presente porque no recibió ninguna invitación.

Yina Calderón dedicó mensaje a sus excompañeros de ‘La casa de los famosos’

Por medio de una transmisión en su cuenta de Kick (plataforma de streaming), la influenciadora huilense contó que, aunque mantiene contacto frecuente con varios de los asistentes al viaje, no fue tomada en cuenta y tan solo se enteró del plan al ver las publicaciones en redes sociales. El hecho, admitió, le causó un gran malestar.

“No me invitaron, no me dijeron: ¿quiere ir? ¡No! La ‘Tóxica’ no me preguntó si quería ir y Melissa Gate tampoco. Es que ni Emiro, que me habla de seguido”, expresó Yina Calderón.

Aunque la exparticipante de La casa de los famosos advirtió que no habría asistido al viaje, ya que no mantiene una buena relación con Mateo Varela ni con Norma Nivia, dejó en claro su incomodidad por lo que consideró una falta de “decencia”.

“Lo hubieran hecho, al menos por decencia, ¿no les parece? (...) No vayan a repostear esto en TikTok para que ellos sepan que estoy dolida ¡Cuidadito! Por decencia me hubieran dicho: ‘Te invitamos’, y yo igual habría dicho que no porque van Norma y Mateo, y sería muy hipócrita de mi parte. Pero siento que al menos invitarme por decencia... ¿O ustedes qué piensan?”, concluyó Yina Calderón.

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar en redes sociales, donde miles de seguidores de Calderón opinaron al respecto y criticaron, sobre todo, la postura de ‘La Toxi Costeña’, quien se mostró muy cercana a Yina durante todo el concurso y no a la mayoría de los participantes con los que ahora está de viaje por San Andrés. Por otra parte, los críticos de la creadora de contenido aprovecharon para escribirle provocadores mensajes, en los que, incluso, le recordaron que su amiga ‘Epa Colombia’ tampoco ha querido recibirla en prisión.