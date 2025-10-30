Logo Revista Vea
Yina Calderón respondió publicación de Juan Pablo Llano: “Nosotros estamos vigentes”

Luego que el actor y exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ afirmara que algunos influencers “no crean nada de valor”, Calderón contestó a través de un video.

Por Redacción Vea
30 de octubre de 2025
Este miércoles 29 de octubre, Caracol Televisión transmite el capítulo 83 del 'Desafío 2025'. Conozca los detalles del programa.
Fotografía por: Instagram

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas del país. Constantemente protagoniza escándalos con otros influenciadores y su reciente participación en La casa de los famosos dio mucho de qué hablar, sobre todo por sus enfrentamientos con Melissa Gate, Karina García, La Jessu y otros de sus compañeros.

¿Qué pasó con Yina Calderón y Juan Pablo Llano?

Esta semana, el actor y presentador Juan Pablo Llano hizo una publicación en sus redes sociales que se volvió tendencia. Por medio de una historia hizo una fuerte crítica a los creadores de contenido que viven de los escándalos:

“Hoy la fama no necesita talento, solo ruido, no canta, no baila, no actúa, no crea nada de valor... Pero los medios le dan pantalla como si fuera ejemplo y lo peor de eso: es que hay niños soñando con ser iguales. Qué mal estamos cuando la fama vale más el mérito”.

Aunque no dio nombres, Yina Calderón apareció en sus redes para contestarle: “No cantamos, no bailamos, no actuamos, no creamos según este personaje, pero algo debemos de tener para que nosotros estemos vigentes y usted en el olvido”, dijo la influenciadora.

Los internautas no dudaron en comentar al respecto, la mayoría, apoyando la posición del exparticipante de MasterChef Celebrity. “Juan Pablo dijo la verdad”, “él es un actor (o sea una persona con talento artístico). Ahora el contenido es basura… que se ataque el que se tenga que atacar”, “de acuerdo con Juan Pablo, por eso es que esta sociedad está así”, “ella cree que la rompió con la respuesta. Gracias, señor Juan Pablo”, “oigan a esta, Juan Pablo llano solo por ser él siempre estará vigente”, “lo siento, pero Juan Pablo dijo la verdad”, “se sintió aludida la señorita”.

¿Quién es Juan Pablo Llano?

Además de actor, Juan Pablo Llano también es modelo y presentador. Comenzó su carrera en la televisión a finales de los años noventa como modelo y rápidamente comenzó a participar en telenovelas como El auténtico Rodrigo Leal, Sin senos sí hay paraíso, La Nocturna y Bajo el mismo cielo. Además de su labor actoral, ha sido conductor de varios programas de entretenimiento y ha construido una sólida carrera internacional, especialmente en México y Estados Unidos. Está casado con la actriz y modelo Catalina Gómez, formando una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo colombiano.

