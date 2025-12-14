Yina Calderón se hizo radical cambio de look. Generó ola de reacciones y memes

Una vez más, Yina Calderón volvió a ser tendencia esta semana en redes sociales. La influenciadora y exparticipante de La casa de los famosos llamó la atención de los internautas por su nueva apariencia luego de su paso por La mansión de Luinny, reality en el que Karina García se llevó el título de ganadora.

Así se ve Yina Calderón ahora

El pasado 10 de diciembre la empresaria de fajas mostró que se cortó un poco más el pelo, pues quiso lucir un estilo de los 80. Cuando sus hermanas la vieron, le dijeron que no les había gustado y que se veía mejor con el corte que le había hecho Melissa Gate. “No hermana, a mí me gustaba más como antes”, dijo Leonela. Sin embargo, Yina contestó: “este corte quedó una chimba. Esto es como de la época de Los Beatles. Ustedes no entienden la energía”.

En redes también los internautas dejaron sus impresiones: “Estaba mejor cuando estaba peor”, “ni antes, ni durante, ni después, ni en un futuro”, ”la única persona que veo que paga para que la empeoren”, “esta vez Yina sí se pasó”, “aunque la mona se vista de seda...mona se queda”.

Luego de recibir tantas críticas, la influencer reconoció que la trasquilaron: “Aquí está mi hermana Leonela ayudándome a arreglar el corte. Yo ayer que me corté el pelo, ella no fue conmigo. Yo quería otra cosa y me lo trasquiló. Lo acepto por primera vez. Parezco el hijo de Chucky”.

La empresaria de fajas se ha caracterizado, entre otras cosas, por sus constantes cambios de look. En algunas oportunidades ha tenido extensiones de colores, de un solo tono, entre otros. La vez que Melissa Gate le cortó el pelo en La casa de los famosos, dijo: “Lo único que le falta a Yina es una buena asesoría, yo ya les he dicho. Hoy lo haré desde lo profesional, asesoraré su imagen porque ella se quiere cortar el cabello”.

Calderón dijo en ese momento: “Listo, Melissa, ya estoy lista. Estoy segura de que me lo quiero cortar. El corte que yo deseo es que me quede puntudo a medio lado, pero que abajo me quede corto. Como el de la roquera Pink, que adelante es grafilado, pero me conserva el capul, y atrás que me quede como de hombre”.