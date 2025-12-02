Yina Calderón aseguró que no volverá a Colombia: “No me han valorado”

Yina Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas del país. Se ha dado a conocer en redes sociales por su participación en realities de convivencia como Protagonistas de novela, La casa de los famosos y La mansión de Luinny.
En este último, programa hecho en República Dominicana, la colombiana se enfrentó a Karina García, quien hasta hace unos meses era su amiga. Las creadoras de contenido quedaron en malos términos tras su participación en el programa de convivencia de RCN.
¿Qué pasó con Yina Calderón?
Hace unos días, durante uno de los capítulos de La mansión de Luinny, la empresaria de fajas hizo una confesión que dejó a más de uno sorprendido. De acuerdo con sus declaraciones, estaría pensando en tomar una radical decisión, relacionada con su nueva residencia:
“No vuelvo a Colombia, me voy a quedar en República Dominicana. Yo amo mi país, de verdad, pero yo siento que en país no me han valorado, no han valorado una villana como yo, entonces he tomado la decisión de quedarme en República Dominica y ahí se salvaron de mí, les hice un favor, porque siempre ustedes me dijeron que me fuera, que me fuera para otro país. Me adoptó República Dominicana, super bien, extrañaré a mi país, el que me vio crecer, pero Colombia no me quiere”, dijo.
Los usuarios han reacciones en redes sociales a las declaraciones de la influenciadora. Hay quienes aseguran que lo dijo por llamar la atención, mientras que otros expresaron su felicidad en caso de que sea una decisión definitiva por parte de Calderón.
“Se escucharon las oraciones del 95.5% de colombianos”, “sería el mejor regalo de navidad para todo Colombia”, “qué bueno, pásala bien por allá recuerda llevarte a tu familia”, “el mejor regalo de Navidad”, “gracias, República Dominicana”, “tengo miedo de que como siempre no cumpla con lo que dice y todo sea una falsa ilusión”, “por fin estoy de acuerdo con algo que dice”.
En otro diálogo con uno de sus compañeros, Yina agregó: “Ya tomé la decisión de quedarme acá en República Dominicana trabajando y me duele dejar mi país... Yo ya no quiero volver a Colombia... Nunca me quiso”. Al parecer, la influencer tendría entre planes ingresar a otro reality en otro país. No obstante, por ahora no se ha vuelto a referir al tema, para confirmar lo que dijo.