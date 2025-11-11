Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Yoifer, de Desafío, tendría novio. Su pareja subió imágenes de los dos. Así se ven

El exdesafiante Yoifer Andrés Lemus Moreno, quien en su paso por el reality se distinguió por su fuerza, habilidad, sencillez y carisma, habría encontrado el amor.

Por Redacción Vea
11 de noviembre de 2025
Yoifer de Desafío tendría novio. Su pareja subió imágenes de los dos. Así se ven
Fotografía por: Caracol Televisión

En la versión Desafío XX, que celebró los 20 años del reality más exitoso de la pantalla colombiana, participó un destacado pesista profesional que pronto se ganó el corazón de los televidentes. Se trató del joven de 21 años Yoifer Lemus, quien mostró gran habilidad para levantar objetos pesados, velocidad, fuerza y trepar mallas y escaleras rápido.

Este atleta, que a través de la competencia reveló la estrechez económica en la que creció, en su natal Chocó, donde además fue humillado y sufrió bullying, pero decidió salir adelante con su esfuerzo, permanece en la mente de los seguidores del Desafío.

Fueron varias las ocasiones en las que conmovió el pesista al recordar a su abuela Casilda, quien lo apoyó y lo ayudó a superarse. Yoifer, que comenzó a practicar el levantamiento de pesas a los 15 años, no llegó avanzar hasta la final de la competencia.

Vínculos relacionados

Katiuska salió del país tras expulsión de Desafío: “Quería estar alejada de todo”
Expulsión de Katiuska en Desafío: Así descubrieron la filtración de información
Rochi Stevenson, de Día a Día, recordó a su papá, quien murió en atraco: “Te amo”
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Ahora Yoifer es noticia ya que estaría viviendo un romance, esto se concluye por las imágenes que subió otro joven a sus redes sociales.

El exdesafiante se ve muy cercano y cariñoso junto a Jesús Romero, quien subió el material a su cuenta de TikTok. La pareja se ve muy a gusto disfrutando de un paseo por el turístico destino de Guatapé, en Antioquia.

Las reacciones a la publicación son variadas; algunas mostraron sorpresa al verlo emparejado; otras sencillamente, le desean lo mejor al chocoano, que se mantiene muy activo en las redes sociales, pero aún no ha subido material con su novio.

¿Quién es el novio de Yoifer, de Desafío?

Jesús, sí ha sido muy expresivo en cuanto a la que parece una naciente relación: “Nunca tendré las palabras suficientes para expresar la suerte que he tenido al conocerte”, escribió Romero junto a las instantáneas a bordo de una lancha que da la vuelta por la mencionada laguna.

No es la primera vez que trasciende fotos de la pareja. En los últimos días, Romero ha publicado varios post en TikTok que dejan ver que se encuentran de días de descanso en la capital antioqueña, el una de ellas escribe “Mi novio”. En otra texteó sobre una foto de Yoifer: “domingo de jetski”

Del novio de Yoifer no se tienen muchos datos, pero por sus publicaciones al parecer, también es deportista, jugador de fútbol sala.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Yoifer de Desafío

Desafío

Yoifer tiene novio

Novio de Yoifer

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.