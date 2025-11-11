Yoifer, de Desafío, tendría novio. Su pareja subió imágenes de los dos. Así se ven

En la versión Desafío XX, que celebró los 20 años del reality más exitoso de la pantalla colombiana, participó un destacado pesista profesional que pronto se ganó el corazón de los televidentes. Se trató del joven de 21 años Yoifer Lemus, quien mostró gran habilidad para levantar objetos pesados, velocidad, fuerza y trepar mallas y escaleras rápido.

Este atleta, que a través de la competencia reveló la estrechez económica en la que creció, en su natal Chocó, donde además fue humillado y sufrió bullying, pero decidió salir adelante con su esfuerzo, permanece en la mente de los seguidores del Desafío.

Fueron varias las ocasiones en las que conmovió el pesista al recordar a su abuela Casilda, quien lo apoyó y lo ayudó a superarse. Yoifer, que comenzó a practicar el levantamiento de pesas a los 15 años, no llegó avanzar hasta la final de la competencia.

Ahora Yoifer es noticia ya que estaría viviendo un romance, esto se concluye por las imágenes que subió otro joven a sus redes sociales.

El exdesafiante se ve muy cercano y cariñoso junto a Jesús Romero, quien subió el material a su cuenta de TikTok. La pareja se ve muy a gusto disfrutando de un paseo por el turístico destino de Guatapé, en Antioquia.

Las reacciones a la publicación son variadas; algunas mostraron sorpresa al verlo emparejado; otras sencillamente, le desean lo mejor al chocoano, que se mantiene muy activo en las redes sociales, pero aún no ha subido material con su novio.

¿Quién es el novio de Yoifer, de Desafío?

Jesús, sí ha sido muy expresivo en cuanto a la que parece una naciente relación: “Nunca tendré las palabras suficientes para expresar la suerte que he tenido al conocerte”, escribió Romero junto a las instantáneas a bordo de una lancha que da la vuelta por la mencionada laguna.

No es la primera vez que trasciende fotos de la pareja. En los últimos días, Romero ha publicado varios post en TikTok que dejan ver que se encuentran de días de descanso en la capital antioqueña, el una de ellas escribe “Mi novio”. En otra texteó sobre una foto de Yoifer: “domingo de jetski”

Del novio de Yoifer no se tienen muchos datos, pero por sus publicaciones al parecer, también es deportista, jugador de fútbol sala.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento