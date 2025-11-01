Expulsión de Katiuska en Desafío: Así descubrieron la filtración de información

El jueves 6 de octubre, en el capítulo 88, el Desafío Siglo XXI vivió una de sus emisiones más tensionantes. Esto por cuenta de las emociones diversas. Los ochos finalistas de esta temporada tuvieron la oportunidad de compartir con sus familiares, antes de empezar el nuevo ciclo.

Así experimentaron alegría hasta las lágrimas por ver después de semanas a sus hijos, padres, hermanos y amigos en general, en sus respectivos hogares.

Luego, una noticia sacudió a Tina, Rata, Yudisa, Leo, Potro, Zambrano, Rosa y Katiuska. Los ocho se conectaron con Andrea Serna, quien les comunicó que uno de ellos habría faltado a uno de los valores más importantes del Desafío, pues había vulnerado información confidencial del programa con su entorno.

Esa persona sería expulsada de inmediato y así fue como Katiuska, para algunos la mujer más fuerte de la competencia, salió eliminada. En su lugar y, teniendo en cuenta que los finalistas tienen derecho ahora a trabajar en pareja junto con algunos de los eliminados a lo largo de la temporada, entraron Gio y Mencho quienes habían salido en el episodio anterior.

Desde que la noticia se supo, Katiuska se ha convertido en el centro de interés entre los seguidores del formato, que se han preguntado una y otra vez cómo pudo vulnerar la confidencialidad, cuando fue una persona que siempre cuidó sus palabras y hacía las recomendaciones al respecto a sus compañeros. De alguna manera, parecía también la más fuerte y discreta.

Un equipo investigó lo ocurrido con Katiuska de Desafío

En el espacio ‘Post Desafío Sin Filtro’ de Ditu, el anfitrión Esteban Hernández dio a conocer cómo Caracol se dio cuenta de que la información había sido vulnerada, dejando así al descubierto que se trató de una tarea meticulosa.

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura”, dijo Andrea refiriéndose a la situación.

Hernández explicó que todo se dio luego de una investigación que recopiló la información y pruebas necesarias para concluir que en efecto, había existido una fuga de información que rompía la cláusula de confidencialidad que todos los desafiantes se comprometen a salvaguardar cuando entran en el formato

“Hubo una investigación (...) La producción del Desafío descubrió que ella lo había hecho”, comentó Esteban. Aunque no ha salido a la luz el nombre del familiar que ocasionó la salida de Katiuska, si se estableció que vendió la información y era alguien muy cercano, con quien ella no tendría ningún contacto ahora, según la misma exdesafiante contó en Día a Día, donde dijo haberse sentido utlizada.

