Rochi Stevenson, de Día a Día, recordó a su papá, quien murió en atraco: “Te amo”

Rochi Stevenson nació el 17 de febrero de 1979 y comenzó su popularidad cuando representó al departamento de Bolívar en el Concurso Nacional de la Belleza en el 2000. Ese año ganó Andrea Nocetti, su coterránea y la conductora llegó a ser virreina. Rochi también fue corresponsal en la versión 2006 del Desafío.

Rochi actualmente está casada con el desafiante Alfredo Varela y tiene tres hijos: Alfredo, Mariana y Esteban.

Este jueves la presentadora recordó uno de los eventos más difíciles que ha tenido que enfrentar. Se trató de la muerte de su padre cuando apenas empezaba su adolescencia.

¿Cómo murió el padre de Rochi Stevenson, de Día a Día?

“Un 6 de noviembre de 1992 estaba recibiendo la llamada que nunca hubiera querido contestar y la voz de una mujer que sin tapujos me dijo: ‘acá en el centro hay un señor Guillermo Stevenson, que tuvo un accidente y lo mataron’, a lo que respondí: ‘mi papá se llama Carlos Guillermo Stevenson, no creo que sea él’. Sin embargo, mi corazón empezó a latir fuertemente y me entró una angustia que me quedé paralizada. Colgué y le dije a la persona que me estaba acompañando en la casa que por favor llamara a mi mamá. Ella lo hizo y fue quien le informó a mi mamá la triste noticia! Mi mamá también se enteró de esta manera abrupta y fue a confirmar los hechos personalmente”, escribió la cartagenera en su Instagram y luego detalló que su padre había sido víctima de la delincuencia. “Si, mi papá había sido víctima de un atraco y recibió varios disparos, al instante murió”.

También recordó que era un hombre muy activo y ejemplar: “Un par de horas antes, me había despedido de él porque era miembro de la junta directiva de mi colegio y allá estuvo ese día. Estaba en todo, aparte de su trabajo: club rotario, servía en la Iglesia como agente de la eucaristía, director de cursillos de cristiandad, director de encuentros matrimoniales con mi mamá. Era un ejemplo de vida”.

Rochi Stevenson rinde homenaje a su padre a 33 años de muerte

La presentadora describió su carácter y lo recibido de su parte: “Se nos fue muy pronto, a sus 44 años. Un hombre bello, por fuera y por dentro. Muy espiritual, lleno de bondad, alegre, con buen sentido del humor, generoso, humilde, quien me enseñó el valor de la familia, excelente esposo y papá”.

Al final de su emotivo escrito agradeció haberlo tenido el tiempo que lo disfrutó y confió en que un día volverá a verlo:“Hoy le doy gracias a Dios por permitirme disfrutarte 13 años de mi vida, aunque han pasado tantos años de no tenerte físicamente, todos los días te siento y te recuerdo. Te amo papi, en el tiempo de Dios, cuando El lo permita nos volveremos a encontrar y abrazar”.

Aquí más noticias que son tendencia