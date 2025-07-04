Zambrano es el ganador del ‘Desafío Siglo XXI: ¿Cuánto se ganó?

El deportista de alto rendimiento Anthony Zambrano se convirtió en el nuevo ganador del exitoso reality ‘Desafío’ de Caracol. El atleta fue el primero en llegar al hotel Monterrey de Cartagena, donde estaba ubicada la Copa donde los ganadores inscriben su nombre. En segundo lugar quedó Rata, cuyo nombre de pila es José Manuel Maldonado, de 24 años.

La compañera de fórmula de Anthony fue Miryan, con quien el desafiante comenzó una relación sentimental en la última etapa del exitoso formato. Zambrano había anticipado que compartiría el dinero con la también deportista.

Con su triunfo, Zambrano se llevó 600 millones de pesos y un viaje para ir, junto a Miryan a uno de los partidos de la Selección Colombia en México en el marco del Mundial de Fútbol.

¿Quién es Anthony Zambrano, el ganador de ‘Desafío Siglo XXI’?

EL nuevo ganador de Desafío, tiene 27 años y nació en Maicao, La Guajira. Se hizo popular cuando ganó una medalla de plata en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Anteriormente, se alzó con el título de subcampeón mundial en el campeonato de Doha 2019 y el de campeón panamericano, tras haber conseguido dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Anthony pertenece a una familia humilde y a lo largo de su estadía en el reality de Caracol mencionó su admiración y amor por su madre, quien lo sacó adelante. Su progenitor fue asesinado cuando Zambrano tenía 7 años.

El deporte, más exactamente, el atletismo, ha sido el salvavidas para el desafiante, que enfrentó estrechez económica cuando comenzó a entrenar.

“Crecí en un hogar liderado por una madre cabeza de familia que estudiaba y trabajaba al tiempo para sostenerme. Enfrentamos muchas dificultades económicas”, dijo Zambrano en una entrevista con “La Red”.

“El regalo más grande para mi vida y para mi madre”, dijo Zambrano al poner su nombre en la copa de los triunfadores de ‘Desafío’.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí