“Jamás serás rey”: se conocieron cómo eran las peleas entre Carlos y Diana

El 29 de julio de 1981, hace 41 años, se celebraba uno de los matrimonios más esperados de la realeza inglesa. El príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II y sucesor a la corona, se casaba con Diana Spencer en la catedral de San Pablo, en Londres. Un matrimonio tuvo dos hijos, Enrique y Guillermo, pero su relación estuvo llena de rumores desde el principio y se habló de la supuesta infidelidad de los príncipes de Gales.

La mediática relación volverá a ser un tema de conversación los próximos meses, gracias a Christopher Andersen, el autor del libro The King: The Life of Charles III (El rey: la vida de Carlos III), una biografía inspirada en el actual rey de Inglaterra, que circulará desde el próximo 8 de noviembre.

Se conocen más detalles de la crisis matrimonial de Carlos y Lady Di

Sobre las tantas revelaciones el libro, el medio Page Six anticipó algunos detalles de la crisis matrimonial entre la pareja, sus discusiones constantes y los problemas que los llevaron a finalizar en no muy buenos términos. Un antiguo ayudante de la pareja habría sido una de las fuentes principales para la creación del texto.

Según el libro, Carlos y Diana discutían constantemente. Camilla, actual esposa del rey, era un tema frecuente en sus peleas, “la princesa lanzaba epítetos y se burlaba de la obsesión de su marido por Camilla, a quien consideraba una sosa”. Se dice que en varias ocasiones, Lady Di persiguió a su marido por los pasillos, escaleras y en todas las habitaciones de Highgrove House, su residencia campestre. Su aparente falta de relaciones sexuales era uno de los mayores reclamos de la mujer.

Matrimonio de Lady Di y príncipe Carlos. Princesa de Gales. Diana Spencer. Matrimonio Foto: GettyImages

“Carlos cesó unilateralmente las relaciones sexuales con su esposa en 1984 desde el nacimiento del príncipe Harry. Ella le decía, ‘¿Por qué no te acuestas conmigo?’ Y él un día le llegó a decir, ‘No lo sé, querida. Creo que podría ser gay’”. Según el autor, durante varias peleas, Carlos ´le sacó en cara´ su posición como heredero al trono. “¡Jamás serás rey! Guillermo sucederá a tu madre. Yo me encargaré de que sea así”, le habría dicho Diana alguna vez. Sus peleas se volvieron tan fuertes, que los mismos empleados de Highgrove House temían que “alguien saliese herido”, pues en la casa se guardaban rifles y pistolas, y “los detectives encargados de la protección de los miembros de la familia real estaban profundamente preocupados por la posibilidad de que ‘en el ardor del momento’ cualquiera de ellos pudiese utilizarlas, ya fuera para cometer un suicidio, homicidio o ambos”, dicen apartes del libro.

Lady Di habría descubierto el romance de Carlos y Camilla antes de su boda

La biografía también relata que el día antes de su boda, tanto Carlos como Diana lloraron. Él, por su amor a Camilla, y ella, por descubrir el romance entre su prometido y su ex. Aun sabiéndolo, su matrimonio duró quince años y aunque se separaron en 1992, se divorciaron oficialmente en 1996. Un año después, a los 36 años, Diana murió en un accidente de tránsito en París.