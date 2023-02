Anuel: Melissa Vallecilla contó su historia de amor con el ex de Yailin y Karol G

Por estos días, el nombre de Anuel AA se ha convertido en tendencia luego de confirmar su divorcio de ‘Yailin, la más viral’, con quien se había casado en junio del año pasado.

La modelo colombiana que asegura haber tenido una hija de Anuel, reveló detalles inéditos de su fugaz romance con el cantante boricua. Foto: Instagram

La pareja se había mostrado muy enamorada. Incluso, en varias oportunidades, el ex de Karol G la había defendido de las críticas de miles de internautas que, desde el principio, no confiaron en el futuro de esa relación.

Anuel arremetió contra Melissa Vallecilla

En un video que realizó el artista donde confirmaba su ruptura con Yailin, también aprovechó para negar que había tenido una relación con Melissa Vallecilla, la modelo colombiana que asegura que su hija Gianella es de Anuel. “No tengo un cara*& que esconder. Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro%@ para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata”, dijo.

Luego, a través de las redes, Vallecilla, le contestó: “¿Por qué no salís a hablar las porquerías que has hecho y querés venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira? ¿Disque no supiste más de mí? ¿Que a mí me salió el tiro por la culata? Al que le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo de...El que está quieto se deja quieto, y vos ya me tentaste la boca”.

¿Qué pasó entre Anuel y Melissa Vallecilla?

La modelo, quien actualmente vive en Houston, brindó una entrevista exclusiva para Telemundo y allí reveló algunos detalles de su supuesta historia de amor con el ex de Karol G. La joven dio a luz a su primogénita en julio del 2022, un mes después de la boda de Anuel con Yailin.

Según Melissa, se conoció con el cantante en una fiesta que fue convocada por Drake. En ese entonces, los dos estaban solteros, así que decidieron darle rienda suelta a la pasión. Cuando Vallecilla se dio cuenta que estaba embarazada, el intérprete de música urbana ya estaba con Yailin.

Entre tanto, aseguró que Anuel no quiso usar preservativos. “Él es muy apasionado, muy cariñoso, muy atento. Así como lo ven ustedes en las redes sociales, así mismo es él en persona. En ese entonces yo planificaba, yo tenía la “T” y cuando pasó lo que pasó yo estaba segura de que no iba a haber embarazo (...) Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y él no los quiso usar... por qué, no sé”, dijo.

Anuel desmintió tener una hija con Melissa Vallecilla

El artista no dudó en desmentir a la modelo y bastante molesto, se defendió: “ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin. ¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: ‘estoy preñada’, y yo le diga: ‘Arranca pa’l carajo’, ¿como si yo fuera un demonio? Yo no soy ningún loco. No tengo un carajo que esconder”.