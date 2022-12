Arelys Henao tuvo un accidente que casi le cuesta su vida: “ese día volví a nacer”

Además de ser una de las artistas de música popular más reconocidas del país, Arelys Henao también se ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y gran corazón.

La artista de música popular habló del accidente de tránsito que vivió hace unos días al terminar una presentación en Boyacá: “el vehículo quedó destrozado”. Foto: Revista Vea

En cada una de sus presentaciones, sus fanáticos cantan con mucha pasión sus temas más reconocidos como Señor prohibido, Amante y amigo, Lo pasado pisado, Dos cosas, Fue mi culpa, Amor de hospital, Mujeres y despecho, entre otros.

Como es costumbre, sobre todo en época decembrina, la mayoría de artistas viajan por diferentes pueblos y ciudades de Colombia y el mundo para cantarle a miles de fanáticos que quieren cerrar el año escuchando en vivo a sus artistas favoritos. Arelys Henao, conocida como ´La reina de la música popular’, estuvo hace unos días por unos municipios de Boyacá.

¿Qué le pasó a Arely Henao?

Este fin de semana, Arelys Henao concedió una entrevista al programa La Red, donde habló de algunos de sus proyectos musicales, pero también, sorprendió al relatar un susto que pasó hace unos días por causa de un accidente automovilístico, en el que, por poco, pierde su vida.”En estos días me sucedió algo y es que en Boyacá terminando un concierto fue muy difícil la salida. La alcaldesa nos montó en una camioneta y había muchos precipicios y saliendo al otro pueblo el conductor se quedó dormido, todos íbamos dormidos cuando sentimos fue el impacto contra la montaña, justo al lado de la carretera”, dijo.

Afortunadamente solo ocurrieron daños materiales, aunque no entiende cómo no terminaron abismo abajo. “No me explico si había un abismo y cómo el carro se volteó. El vehículo quedó destrozado y ese día volví a nacer”.

Esa anécdota, les ha recordado a miles de internautas los múltiples accidentes a los que han estado expuestos los artistas, sobre todo cuando viajan por carretera. Incluso, a muchos, lamentablemente les costó la vida. Martín Elías, Kaleth Morales y Patricia Teherán, entre otros cantantes, fallecieron en accidentes de tránsito.

¿Qué enfermedad sufrió Arelys Henao?

La historia de vida de Arelys Henao ha sido de gran inspiración para miles de fanáticos. La artista fue víctima de violencia, reclutada por la guerrilla y como si fuera poco, sobreviviente de cáncer. En el 2014, la cantante casi se queda sin voz. “Cuando me diagnosticaron cáncer de tiroides le dije a mi médico si podía operarme algunos meses más tarde, porque tenía muchos conciertos. Pero él me dijo ‘si te operas luego, te mueres’. Y lo hice. Sabía que había un riesgo de perder la voz, pero también sabía que Dios me tenía para testimonio ante el mundo y que su propósito aún no se ha cumplido conmigo. Ese propósito está ahí y tengo mucha fe”, reveló en abril.