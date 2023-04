Enrique Guzmán, hospitalizado, habla de la muerte: Le tengo temor, miedo no

El padre de Alejandra Guzmán, el compositor y cantante Enrique Guzmán causó preocupación entre sus seguidores y los medios de comunicación mexicanos cuando no llegó a una rueda de prensa que tenía planeada hace unos días. En dicho evento el exesposo de la actriz y conductora Silvia Pinal hablaría sobre los detalles de su gira musical que incluyen un concierto en el Arena de Ciudad de México. Sin embargo, el compromiso no se pudo llevar a cabo de manera presencial y finalmente, el artista contestó las preguntas de los comunicadores de manera virtual. ¿La razón? Había tenido que acudir de emergencia a una clínica mexicana por quebrantos de salud relacionados con su estómago.

Según el programa Venga la alegría en sus declaraciones, Guzmán confirmó que estaba indispuesto y se puso en manos de los expertos médicos para que lo revisaran.

“Estoy llegando del hospital, me acaban de revisar, estoy perfectamente, nos vemos el día 7 a las 5 de la tarde ahí, nos vemos”, expresó Guzmán, de 80 años que se presentará en el Arena de Ciudad de México.

El padre de Alejandra Guzmán aseguró sentirse mejor y se refirió a su temor a la muerte no por ella en sí misma, sino por lo que puede causar y los líos legales en torno a la herencia que se dan en este tipo de situaciones.

ENRIQUE GUZMÁN SOBRE LA MUERTE

“Le tengo temor, miedo no, porque finalmente la gente se tiene que morir algún día no más no empujen. Juan Gabriel, que era un hombre muy preparado, muy listo y muy organizado, hasta él ha tenido problemas porque no falta un pendejo que detrás de la muerte de uno habrá gente que tiene ganas de quedarse con algo tuyo”, dijo.

También aprovechó la charla para aclarar que no tuvo ningún problema con el fallecido Andrés García porque en realidad, no lo conocía.

Recodemos que Enrique Guzmán fue foco de noticias el año pasado cuando su nieta Frida Sofía, la hija de Alejandra, lo acusó de ser un pedófilo. Guzmán ha rechazado dichas acusaciones, así como Alejandra.

Guzmán, quien nació en Venezuela y se residenció mexicano es el compositor e intérprete de temas como Tu cabeza en mi hombro y 100 kilos de barros. Fue una estrella de la canción en los años 60 y 70.