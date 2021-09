Así fue el día en que Gregorio Pernía y su familia casi pierden la vida

En sus entrevistas Gregorio Pernía siempre se distingue por su positivismo, su alegría y menciona la fe como pilar fundamental de su vida. En sus publicaciones de redes ha reiterado una y otra vez el agradecimiento por la vida misma. Todo esto no es gratuito, en realidad, el actor que ahora vemos en Colombia como fuerte participante de MasterChef Celebrity y quien reside en Estados Unidos actualmente, junto a su familia, donde participa en el reality de danza Así se baila, donde es pareja justamente con su hija Luna de 15 años, no da la vida por sentada. El artista cucuteño vivió una dramática experiencia hace 12 años en una carretera en la cual por poco pierden la vida, él, su hijo Emiliano, que para ese entonces tenía 9 años; su esposa Érika, y Luna, quien tenía solo 3.

En 2009 cuando millones de personas celebraban la fiesta de Reyes el actor estaba a medianoche en una carretera colombiana en medio de sus dos hijos y su esposa, todos inconscientes, pensando que sin quererlo había ocasionado una gran tragedia. El actor que ya era una celebridad internacional gracias a su personaje del Titi en Sin senos no hay paraíso, regresaba de sus vacaciones de final de año en Tolú y luego de 20 horas de viaje se quedó dormido y su camioneta se chocó contra un muro. “Es tenaz uno con su hija de 3 años en sus brazos y verla prácticamente muerta porque estaba inconsciente, con la cabeza rota porque le cosieron 36 puntos, ahí dice uno se acabó todo; mi hijo con un pulmón perforado, yo con dos vértebras partidas, mi esposa con fracturas. y un grado de culpabilidad tenaz por falta de conciencia, porque si hubiera parado no hubiera pasado nada. El dinero no importa en el momento”, declaró unos meses después en una entrevista sobre el tema.

En esa charla también aseveró que, pese a la gravedad de los hechos, hubo algo bueno en ello y fue que le hicieron replantear muchas cosas en su vida. Se convirtió en una persona menos acelerada y en adelante, trató de disfrutar un poco más las cosas y tomarlas con calma. Otro aspecto positivo que le sacó a esa experiencia fue la consolidación de su relación con Érika, la madre de Luna. En aquel entonces no había nacido Valentino, el otro hijo de la pareja.

Luego del accidente, el actor que grababa por ese tiempo Sin senos no hay paraíso y Las detectivas y el Víctor, donde también era estelar, estuvo incapacitado por varias semanas. La camioneta fue dada por pérdida total.

