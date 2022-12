‘La Descarga’: Santiago Cruz confesó adicción de la que salió gracias a la música

Esta noche, Santiago Cruz cantó junto a los seis participantes que faltaban por presentar ‘la Prueba’. Una de ellas fue Stefany Zabaleta, quien interpretó Cuando se va el amor, de Kany García.

El show fue tan especial que, incluso, Maía terminó llorando de la emoción. Pero antes de la presentación, como es costumbre en La Descarga, el templo de la música, el mentor tiene una charla con su pupilo para poderse conocer un poco más.

Santiago le preguntó a Stefany sobre cuál ha sido su mayor logro con la música, a lo que ella respondió asegurando que ha podido expresar lo que no puede hacer con las palabras. De igual manera, la joven abrió su corazón y reveló que, junto con su familia, fue víctima de desplazamiento por el conflicto armado y que, gracias a su paso por La Voz logró recuperar la tierra familiar. “Mis papás están en Barranca, ellos están en una finca que no ha traído de todo también. Nos ha traído unión, alegrías, tristezas, dolores, de todo, pero ahí vamos poquito a poco”.

El mentor le cuestionó sobre el por qué decía que pasó por tristezas en su finca. “A nosotros nos desplazaron y yo llegué a la ciudad de Bucaramanga, hace unos tres años devolvieron la finca gracias a ´La Voz´, que esa fue una gran bendición porque una de las personas que me vio ahí y supo de la situación que yo estaba viviendo, se hizo cargo y me dijo que me podía ayudar”, relató.

Santiago Cruz venció adicción a las drogas

En ese mismo diálogo, la joven le preguntó al mentor de la Selección amarilla: “¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo has utilizado la música a favor de ese momento?”. En su respuesta, el ibaguereño confesó que, durante un tiempo, fue adicto a las drogas y que, gracias a la música, pudo superarlo. “Fue darme cuenta que había perdido contra la adicción, yo tuve problemas de adicción a las drogas y darme cuenta que eso era más fuerte que yo fue tal vez, de los momentos más difíciles y la música es una herramienta muy útil y por eso te digo que cuando la sabe utilizar en función de su vulnerabilidad, es maravilloso”.