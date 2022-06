Exvocalista de Grupo Niche reveló cómo fue perder a dos de sus hijos en 6 meses

Uno de los temores más grandes de un padre es perder un hijo. Eso le sucedió al exvocalista del Grupo Niche, Javier Vásquez, quien ha enfrentado la muerte de tres de sus hijos, dos de ellos en menos de seis meses.

Te puede interesar: ¿Por qué falleció el hijo de Mr. Black? Ya se conoce la causa de su muerte

¿Cómo murieron los hijos de Javier Vásquez, exintegrante del Grupo Niche?

El músico brindó una entrevista al programa La Red del canal Caracol. Allí, habló de los dolorosos episodios que ha tenido que enfrentar. “Para mí, muy duro como padre, y para mi esposa también. El primero fue el mayor, Andrés. Además que sucedió cuando estábamos en una gira, fue bastante difícil, luego como a los 4 o 5 meses fue mi hijo Edwin, que siempre estaba conmigo en todos los eventos, cantaba muy bien”, dijo el artista. “Él era la cédula, la mía, y quería hacer casi todo lo que hacía el viejo, mira como son las cosas de la vida. Para mí ha sido bien difícil”, agregó.

De acuerdo con sus declaraciones, su hijo mayor murió en extrañas circunstancias, pues fue encontrado sin vida en el apartamento donde vivía en Neiva, mientras que el menor, Edwin, tuvo un grave accidente de tránsito en Ciudad de México.

Vea también: ¿Qué le pasó al papá de Yeferson Cossio? El influenciador conmueve con su mensaje

La pérdida de sus hijos Andrés y Edwin no han sido las únicas, pues hace muchos años, falleció otra de sus herederas. “Es algo bastante fuerte, perder a alguien, además un hijo. Ya van tres hijos porque la primera fue Íngrid, tenía cuatro años de nacida. Yo estaba en Barranquilla y exactamente estaba pegada la canción ‘mí hijo y yo’, para mí fue muy fuerte cantar ese tema por la pérdida de ella”, acotó Javier quien no entró en detalles, pues según dijo, le duele recordar esos duros momentos de su vida.

La Red: Javier Vásquez perdió a dos de sus hijos y nos cuenta sobre ese dolor de padre - Caracol TV

Aunque ya no están físicamente, el exvocalista del Grupo Niche recuerda a sus hijos de una manera muy especial. De Andrés, el mayor, dijo: “siempre estaba fuerte, levantaba pesas y todo. Le gustaba mucho el ejercicio, la música también le encantaba. Siempre salíamos a entrenar y no quería que yo lo entrenara. Todas esas cosas me hacen recordar a mis hijos”.

Te puede interesar: Entre drogas y malas decisiones, así fue el pasado de Estiwar, de ‘MasterChef’

De Edwin, el menor, resaltó que por su personalidad era muy querido. “Siempre le caía bien a todo el mundo, fue muy risueño, tenía un picante bastante bravo. Tenía el timbre de su papá, esa alegría. Ahorita estoy comenzando a ver los videos, antes no podía ver ni una foto. He tratado de sacar fuerzas de donde no las tengo”, dijo bastante conmovido.

Para terminar su duro relato, el artista resaltó que en vida siempre les recordó cuánto los amaba. “Siempre les dije que los amaba, a veces algunos eran tímidos. Yo los quiero y sé que ellos están con Dios en el cielo, los recuerdo mucho y los llevo en mi corazón”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí