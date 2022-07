Karol del ‘Desafío’, renunció a su trabajo para entrar al programa

Se acerca la final de El Desafío The Box 2022 , y las expectativas por saber quiénes ganarán crece cada día más.

Te puede interesar: Foto: Lina Tejeiro y Juan Duque están juntos en Medellín

Como ya se ha visto en temporadas anteriores, un hombre y una mujer se convierten en los ganadores del reality de Caracol Televisión . Los triunfadores se llevarán a casa 400 millones de pesos.

Como sus otras contrincantes, Karol del equipo Beta, ha demostrado que merece llegar hasta la final porque se ha esforzado desde que era una niña para lograr sus ideales.

¿Quién es Karol, del Desafío The Box?

Karol Andrea Yela Caicedo , de 29 años, llegó al concurso en representación de Pasto, su ciudad natal.

No te pierdas más noticias de la farándula

Entró siendo parte del equipo Gamma, para luego pasar a Alpha, y terminar ahora en Beta, equipo al que defiende a ‘capa y espada’.

Como ella misma ha contado, su carrera en el deporte empezó desde los ocho años. Desde muy pequeña, pasó por varias disciplinas atléticas como el atletismo, baloncesto, natación, ciclismo, buceo y patinaje. Cuando llegó la hora de la verdad, eligió el último.

No te pierdas: ¿Antonio de la Rúa quiere reconquistar a Shakira? Esto se dice

La joven, nacida en San Juan de Pasto, tuvo que desistir de su amor por el patinaje porque sus ingresos económicos y familiares no le permitían costear las herramientas necesarias. “Fuimos a la Liga de patinaje en ese momento en Nariño, y el primer día me dijeron que tenía que comprar unos patines de no sé cuántos millones, y en ese momento no teníamos el recurso” por eso terminó eligiendo el atletismo, disciplina en la que se destacó por 10 años y que abandonó a sus 18, decisión de la que aún se arrepiente.

Te puede interesar: Maleja, del ‘Desafío The Box’, no se dejó de Ceta

El primer semestre de universidad lo hizo en Cali, pero cuando sus padres supieron que tenía novio le prohibieron regresar a la capital vallecaucana. “Si usted quiere, la apoyamos en Pasto, le pagamos la carrera que usted quiera, pero en Cali, ya ni un solo peso” recuerda Karol Yela, que enamoró a Tarzán desde el inicio del Desafío The Box 2022.

El primer trabajo que tuvo Karol fue en un restaurante recogiendo platos donde le pagaban 16 mil pesos por día, salario que no le alcanzaba para desayunar y era su novio deportista quien le ayudaba con la alimentación. Su universidad y la habitación donde dormía, las pagó a punta de estos trabajos pasajeros además de los dulces que vendía en la universidad.

Vea también: Karol G sorprendió manejando Ferrari ¿Nuevo fichaje de Fórmula 1?

¿Cuál fue el sacrificio de Karol Yela para entrar al ´Desafío The Box 2022´?

Durante cinco años, la oriunda de Pasto vivió en Bogotá, donde el Ministerio del Deporte le abrió las puertas.

“Me salió esa oportunidad súper bonita hace cinco años, me gustó muchísimo trabajar allí, pero cuando salió la oportunidad del Desafío fue o esto o lo otro, porque no logré conseguir un permiso de trabajo ni una licencia” le contó Karol Yela a La red. Allí recordó que fue una decisión que tomó con los ojos cerrados, porque prácticamente renunció a todo por seguir sus sueños.

Mira también: ¿Cómo es Andrea Valdiri como jefa? Esto dijo su empleada

La Red: Karol renunció a su trabajo antes de ingresar al Desafío The Box - Caracol TV