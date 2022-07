Maleja, del ‘Desafío The Box’, no se dejó de Ceta

La presión por llegar a la semifinal aumenta cada día más en el Desafío The Box 2022 , así lo demuestran las pruebas y la misma convivencia entre los concursantes.

Te puede interesar: Tatán Mejía fue estafado por internet. Esto le pasó

Maleja y Ceta son dos de los personajes más sonados de esta temporada, y ahora son tendencia por el pequeño roce que tuvieron tras perder el Desafío de Sentencia y Servicios.

En el capítulo más reciente del programa del canal Caracol, la bogotana Maleja fue la delegada para competir en la importante prueba. En compañía de Ceta y Criollo, Maleja fue hasta el Box Amarillo donde perdió ventaja, lo que llevó a que Beta perdiera el reto y no se llevara unas lujosas motos para su casa.

Vea también: Christian Nodal y Cazzu: ¿se quieren casar en Guatemala?

Maleja no se dejó de Ceta cuando la humilló

El capitán de Beta, Ceta, fue uno de los más decepcionados al ver que Maleja no aprovechó la ventaja que él y su compañero Criollo habían obtenido.

Al conocer su derrota la enfrentó “Llevabas ventaja, eres más chiquita para pasar esos obstáculos, si yo sé que en la fuerza tiene más que tú, pero ¿tanta diferencia Maleja, tanta?” la reprendió por haber perdida contra Karina del equipo Alpha.

No te pierdas las mejores noticias de la farándula

Por su parte, Maleja no aguantó las lágrimas al entrar a la casa de Beta y sus compañeros trataron de consolarla. “Me siento mal, es un juego muy serio para mí, perdón, en serio esa llanta me pasaba demasiado, di todo lo mejor que tenía” inició la bogotana para luego dirigirse a Ceta, quien no dio el brazo a torcer.

“Tú tienes razón, entiendo que hoy la pérdida es mi culpa, pero no me parece justo que me digas a mí “¿cómo será usted en una semifinal?”, tú no me conoces Ceta, no sabes mi vida ni cuánto me he preparado, todas las cosas que he tenido que pasar y lo que he luchado para estar aquí, porque siempre doy lo mejor de mí en la medida que puedo, ni siquiera nuestras condiciones son las mismas, yo vengo de un equipo supremamente golpeado, un equipo sin comida, he perdido mucha fuerza y resistencia, yo lo sé, no necesito que alguien me lo diga, qué feo que me hayas dicho eso, honestamente me sentí humillada” dijo Maleja. Ceta le contesto. Pero no necesariamente con una disculpa.

Te puede interesar: ‘Masterchef Celebrity’: ¿Tatán Mejía volvería al concurso? Esto dijo

Aunque el capitán de Beta confesó que lo dijo en un momento de frustración, no aceptó las excusas de Maleja y la volvió a reprender “A esta altura es para que ya te hubieras recuperado, iba con toda la confianza porque ibas a dar lo mejor, si yo no se lo digo quién se lo dice entonces” , finalizó.