Edward Porras: el impactante momento que lo marcó en su primer día de trabajo

Edward Porras es uno de los periodistas de Noticias Caracol más queridos por los televidentes. El reportero se dio a conocer por realizar la sección ‘El ojo de la noche’ del informativo de Caracol Televisión donde cuenta las noticias más importantes que suceden en la vida nocturna de Bogotá.

Edward Porras, el 'Ojo de la noche'. Foto: Cortesía Noticias Caracol - Cortesía Noticias Caracol

Porras es egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano donde estudió Comunicación Social y Periodismo. Ingresó a los medios hace casi 20 años y su carrera ha sido admirada por miles de televidentes.

Edward Porras, el ‘Ojo de la noche’: así fue su primer informe periodístico

En la más reciente emisión de Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, el periodista estuvo como invitado hablando de diferentes temas personales y profesionales.

En su charla, contó que los inicios de su vida profesional no fueron fáciles; sin embargo, está muy agradecido con cada experiencia que ha vivido porque le ha permitido crecer. Además, se ha sentido orgulloso porque ha sido el apoyo de muchas personas que han denunciado múltiples casos en la capital del país.

Una de las preguntas que le hicieron los conductores de Día a Día fue: “¿Cuál ha sido el momento qué más lo marcó desde su labor?”, sobre eso, el comunicador afirmó: “la vida me llevó a trasnochar. Inicialmente comenzamos en otros proyectos, pero llegó un momento en el que mi trabajo era de investigador en la noche. Era averiguar temas de adultos y de género durante la noche, visitar bares… y ese programa era para adultos. Yo era el asistente del asistente del asistente de investigación”.

Edward Porras y su impactante historia

Luego, contó que hubo un momento en especial que lo dejó completamente impactado cuando tenía que realizar una nota sobre el fallecimiento de una mujer. “La primera calle que recorrí fue hacia la Autopista Norte. Luego fuimos a Corabastos y después, lastimosamente, fuimos a la calle 19 con carrera quinta porque un hombre había caído de un edificio desde un piso alto…En esa sensación de buscar la noticia, un hombre me dijo que fuera a su apartamento porque desde ahí se veía mejor la escena. Yo subí a mirar y me llevé una sensación horrible porque la persona estaba contra el vidrio. Yo retiré la cortina y me encontré con esa imagen. Fue el primer fallecido que veía en la noche y fue muy fuerte, realmente eso fue horrible. Eso me dejó marcado”.

La noticia también impactó a Catalina Gómez, quien, al escucharlo, no podía evitar realizar algunos gestos expresando susto, pues no fue la única historia que contó el periodista.