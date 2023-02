“Me dijeron que era inmunda”: Mariana Gómez al empezar como actriz

Mariana Gómez se dio a conocer cuando participó en La Voz Colombia en el 2013 y en el 2019 hizo parte de MasterChef Celebrity. En el mundo de la televisión se ha destacado por su participación en importantes producciones como La Reina del Flow, Loquito por ti, La ley del corazón, Enfermeras, y Arelys Henao: canto para no llorar.

Además de actriz, Mariana también ha triunfado como cantante. En su cuenta de Instagram tiene 1,9 millones de seguidores y allí publica videos cantando. Sus admiradores no dudan en elogiar su melodiosa voz.

¿Qué pasó con Mariana Gómez?

Recientemente, la joven actriz realizó una publicación relatando una desagradable experiencia que tuvo cuando era más joven y apenas comenzaba su carrera como actriz. Aunque tenía mucha ilusión de incursionar en la televisión, un director de casi le ‘roba’ su sueño. “Storytime de la vez que fui a una productora muy famosa y salí llorando porque, básicamente, me dijeron que era absolutamente inmunda para ser actriz”, comenzó diciendo Mariana.

La actriz reveló que, en ese momento, su mánager la inscribió a varias audiciones para darse a conocer en la actuación. En una de esas pruebas, Mariana tuvo que reunirse con uno de los directores de casting quien la dejó sin palabras con lo que le dijo. “Él me dijo que si yo alguna vez quería hacer un casting para su productora tenía que volver con tetas, más delgada y que me tenía que operar una que otra cosita porque la verdad no le parecía que yo tuviera el look de actriz de televisión”.

Además de pedirle que se operara, le prometió a cambio presentarse con un actor famoso. “Me dijo que, cuando me hiciera todo eso, le avisara porque me quería presentar a Christopher, el de ‘Rebelde’. Me dijo: ‘me encanta para ti, ahorita tiene una novia colombiana que no me cae tan bien y tú tienes mucho potencial, cuando te hagas esas cositas vuelves a hacer casting’”, dijo en su video.

La actriz no reveló el nombre del director. “No me acuerdo de quién era, o cómo se llamaba, ni cómo se veía, siento que mi mente bloquea muchas cosas”, aseguró.

Finalmente, Mariana no siguió esas indicaciones, sino que, por el contrario, decidió seguir luchando por sus sueños. “Gracias a Dios no me hice nada de lo que él me dijo que me hiciera”.

“Hasta hoy la gente realiza comentarios hirientes y lo siguen haciendo sin piedad”, “gracias a Dios les demostraste que eres una tesa”, “esa gente que te bajo el autoestima están mandados a recoger”, comentaron algunos internautas.