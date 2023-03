Víctor Mallarino reveló por qué no volvió a actuar: “estaba exigiendo demasiado”

Víctor Mallarino es uno de los actores más destacados del país. Se ha desempeñado también como director y productor de cine. Su talento fue heredado de su padre Víctor Mallarino Botero, autor de teatro y radio y pionero de la televisión.

Te puede interesar: ¿Por qué Juan Eduardo Jaramillo no ha vuelto a aparecer en ‘Noticias RCN’?

Mallarino ha hecho parte de importantes producciones como Don Chinche, El Bogotazo, ¿Por qué diablos?, La baby sister, Dora la celadora, Muñoz vale por 2, Valentino, el argentino, La teacher de inglés, Garzón, entre otras.

Más historias de vida Oscuro momento de Ed Sheeran: cáncer, muerte y depresión: “sentí que me ahogaba” El cantante estrenará su nuevo álbum ‘Substract’, que está inspirado en los episodios más difíciles de su vida: el tumor de su esposa cuando estaba embarazada, la muerte de su mejor amigo y las acusaciones de plagio. Leer aquí: Oscuro momento de Ed Sheeran: cáncer, muerte y depresión: “sentí que me ahogaba” Matías Mier cambió de vida tras separarse de Melissa Martínez: “estaba intoxicado” El futbolista Matías Mier habló por primera vez de su nueva vida lejos de Colombia, después de su separación de Melissa Martínez. Leer aquí: Matías Mier cambió de vida tras separarse de Melissa Martínez: “estaba intoxicado”

¿Porqué Víctor Mallarino no ha vuelto a actuar en Colombia?

El artista, nacido en Bogotá, quien también fue consideraro uno de los grandes galanes de telenovelas, reside actualmente en España. Muchos de sus seguidores y fieles televidentes que han seguido de cerca su carrera, lo han echado de menos en las producciones colombianas. El actor no se ha retirado del mundo de la actuación, pues recientemente hizo parte del elenco de Cochina envidia, de Prime video, sin embargo, sí ha estado ausente de la televisión colombiana.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En una entrevista con Lo sé todo, Mallarino, de 66 años, reveló los motivos de su distancia del medio artístico. De acuerdo con lo que dijo, aunque no le han faltado las propuestas, ya no suplen sus expectativas. “Era muy fácil, era saber que yo tenía un sitio aparte para mi donde pudiera llegar y mi vestuario estuviera ahí. Les pedí que me dejaran ahí el micrófono, que yo sé cómo ponerlo. No era más. Consideraron que estaba exigiendo demasiado”, reveló.

¿Por qué Víctor Mallarino se fue a vivir a España?

El actor se radicó en el país europeo porque quería conocer más de las raíces de su madre, pues eso influyó mucho en su crecimiento personal y profesional. Además, hace unos meses se vio afectado por una enfermedad de un ser querido y el fallecimiento de otra persona muy especial para su vida. “Me fui por muchas razones. Quiero estar un poco en contacto con las raíces de mi madre que era española y recuerpar un poco todo eso que no cuidé a tiempo... Estuve un poco retirado porque familiarmente pasamos por unos momentos oscurísimos”.

¿Qué fue de la vida del actor Víctor Mallarino?

Aunque ha estado ausente de las pantallas de la televisión colombiana, su público lo sigue recordando con mucho cariño. Su última aparición actoral fue en Garzón vive, del canal RCN, que fue transmitida en el 2018.

Además de la actuación, Mallarino se ha dedicado a la fotografía, ha estado muy activo en sus redes sociales y, además, ha estado enfocado en investigar sobre el tema ambiental.