Oscuro momento de Ed Sheeran: cáncer, muerte y depresión: “sentí que me ahogaba”

Ed Sheeran es un reconocido cantante británico, famoso por sus exitosas canciones Perfect, Photograph, Shape of you, I Don’t Care, entre otras. Recientemente, el artista confirmó que, el próximo 5 de mayo, pondrá a la venta su nuevo álbum Substract, en el que duró trabajando durante diez años. Allí, recopilará las múltiples tragedias que tuvo que enfrentar y que le ocasionaron una profunda depresión. Al final, le sirvieron de inspiración para crear nuevas canciones.

Te puede interesar: Matías Mier cambió de vida tras separarse de Melissa Martínez: “estaba intoxicado”

El cantante estrenará su nuevo álbum ‘Substract’, que está inspirado en los episodios más difíciles de su vida: el tumor de su esposa cuando estaba embarazada, la muerte de su mejor amigo y las acusaciones de plagio. Foto: getty images

“Llevaba una década trabajando en Subtract, intentando esculpir el álbum acústico perfecto, escribiendo y grabando cientos de canciones con una visión clara de lo que creía que debía ser. Entonces, a principios de 2022, una serie de acontecimientos cambiaron mi vida, mi salud mental y, en definitiva, mi forma de ver la música y el arte”, aseguró.

¿Qué le pasó a Ed Sheeran?

El artista confesó que, el 2022, fue uno de los años más difíciles de su vida, pues todas las tragedias se le juntaron. “Escribir canciones es mi terapia. Me ayuda a dar sentido a mis sentimientos. Escribía sin pensar en cómo serían las canciones, simplemente escribía lo que me salía. Y en poco más de una semana sustituí una década de trabajo por mis pensamientos más oscuros”.

Más historias de vida Diego Guauque reveló por qué ha sido amenazado: “me han sacado revólver” Diego Guauque, periodista de ‘Séptimo Día’, quien actualmente lucha contra el cáncer, cuenta con un esquema de seguridad pues su vida ha estado es riesgo. Leer aquí: Diego Guauque reveló por qué ha sido amenazado: “me han sacado revólver” Jimmy Vásquez: su vida de soltero, cómo enfrentó la depresión y su etapa de modelo En diálogo con Vea, el actor Jimmy Vásquez reveló algunos detalles de su vida profesional y familiar, entre ellos, su experiencia como modelo de ropa interior a los 40 años, sus proyectos y cómo es su vida luego de su separación. Leer aquí: Jimmy Vásquez: su vida de soltero, cómo enfrentó la depresión y su etapa de modelo

Esposa de Ed Sheeran diagnosticada con un tumor en el embarazo

Una de las primeras tragedias que enfrentó Sheeran fue cuando, estando embarazada de su segundo hijo, le diagnosticaron un tumor. “En el espacio de un mes, a mi mujer embarazada le dijeron que tenía un tumor, sin posibilidad de tratamiento hasta después del parto”.

Como si fuera poco, se sumaron dos tragedias más que lo llevaron a una fuerte depresión. “Mi mejor amigo, Jamal, un hermano para mí, murió repentinamente, y yo me vi ante un tribunal defendiendo mi integridad y mi carrera como compositor. Entré en una espiral de miedo, depresión y ansiedad. Sentía que me ahogaba, con la cabeza bajo la superficie, mirando hacia arriba, pero sin poder salir a tomar aire”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Como en ese momento Ed Sheeran estaba escribiendo su álbum, aprovechó para incluir su dura experiencia. “Como artista, no creía que pudiera presentar al mundo un trabajo que no representara exactamente dónde estoy y cómo necesito expresarme en este momento de mi vida. Este álbum es puramente eso. Es abrir la trampilla de mi alma. Por primera vez, no estoy intentando crear un álbum que guste a la gente, simplemente estoy sacando algo que es honesto y fiel al punto en el que me encuentro en mi vida adulta”.