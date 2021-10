Fue traumático: el accidente que dejó sin voz a Andrés Cepeda, de ‘La Voz Senior’

Además de conmover con sus talentosas voces, todas las noches en La Voz Senior hay una historia por contar de cada uno de los participantes, que termina, muchas veces, en llanto.

Recientemente, el compositor e intérprete colombiano Andrés Cepeda reveló que, por causa de un accidente, no pudo cantar durante un tiempo. Esa experiencia la describió como “traumática”, pues su voz siempre ha sido su herramienta de trabajo.

“Hace unos años tuve un accidente y tuve que dejar de cantar durante dos meses. Fue super traumático porque necesitaba cantar, pero no debía, no podía, y cuando regresé fue un proceso de recuperar, de los ejercicios, los músculos, la confianza, la respiración. Eso es complicado”, contó, aunque no dio muchos detalles.

El relato surgió porque un concursante, llamado Carlos Álvarez, que llegó al diamante de La Voz Senior e interpretó el tema Así es la vida de R. López y R. Raba, contó que después de siete años pudo volver a cantar, y apenas estaba volviendo a recuperar su voz. “Me vuelvo a llenar de confianza para volver a llegar a la gente. Volver de pronto a soñar en poner otro negocio, así estén las cosas difíciles por la pandemia”, dijo.

Tanto Natalia Jiménez como Jesús Navarro, los otros entrenadores del reality musical, acotaron que eso es una situación difícil, porque un cantante vive de su voz y esa es su esencia. De hecho, el vocalista de Reik recordó que cuando inició la pandemia y se disponía a cantar, de un momento a otro comenzaba a llorar y no podía hacerlo. Según relató, eso se dio por estrés y ansiedad, porque pensaba que su carrera artística terminaría.