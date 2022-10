Greeicy Rendón reveló el misterio de por qué no se le acercaban en su niñez

Una de las mujeres más halagadas por su belleza en Colombia ha sido Greeicy Rendón, pareja de Mike Bahía. En sus redes sociales sus seguidores elogian constantemente su escultural cuerpo. Sus sexis fotos y bailes dejan con la boca abierta a más de uno; aunque no siempre fue así.

¿Por qué los amigos de Greeicy Rendón no se le acercaban?

Para sorpresa de muchos, en su niñez, la artista no fue la más agraciada. De hecho, muchas veces sus compañeros de clase evitaban acercársele. Hace poco, revivieron en redes sociales una entrevista que la caleña había dado para el programa Se dice de mí, donde hablaba de un mal hábito que tenía en su niñez que, de vez en cuando, le ocasionaba problemas. Según dijo, no le gustaba ser muy aseada, razón por la que su familia sufría mucho intentando que ella fuera amante del agua y el jabón. Incluso, sus mismos compañeros del colegio comenzaron a notarlo. “No me gustaba bañarme, no me gustaba cepillarme, o sea, a mí me olía el c*lo muy a c*lo, la boca con mal aliento. Yo de chiquita era muy cochina”, aseguró.

Era tan evidente su desaseo, que, de hecho, su hermano le puso ‘murriña’ como apodo. En Cali, su ciudad natal, eso hace referencia a algo que huele mal. Actualmente, sus familiares le siguen diciendo de cariño ‘murri’. Aunque en ese entonces era bastante vergonzoso, la artista ahora se lo recuerda con mucho humor.

No es la primera vez que los internautas se han referido a Greeicy por sus hábitos, y la criticaron porque ella dormía no solo con Mike Bahía en la misma cama, sino con todos sus perros.

La razón por la que a veces, Greeicy no se baña

Una vez, en su cuenta de Instagram publicó unas historias contando que no se había bañado en todo el día, porque se había dado “el día libre”. “Ustedes saben que yo soy frentera y yo me muestro, por lo general, cómo estoy, pero ustedes saben que cuando yo pongo filtro, o sea, cuando yo pongo un filtro es porque la situación está muy grave, porque yo hoy, por ejemplo, no me he bañado y son las 4 y 40. Yo hoy me di el día libre. Hoy dije: ‘hoy me voy a comportar como una mujer embarazada que se toma el día y que no hace nada’, porque he hecho demasiadas cosas todos estos días, así como que mucho y dije: ‘no’”, aseguró.

¿Por qué a Greeicy no le gusta usar ropa interior?

Otra curiosa confesión de la artista es que no le gusta usar ropa interior, así lo contó una vez en The Suso’s Show. “Yo odio ponerme calzones, no sé por qué. No es por ser sexi, porque igual nadie lo nota, solo cuando me pongo las licras del gimnasio”, dijo.