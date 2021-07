Hijo de Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos les sigue sus pasos

Te puede interesar: Marcelo Dos Santos: ¿a qué se dedica cuando no está en TV?

El joven artista heredó el talento de sus padres, los actores Aura Cristina Geithner y Marcelo Dos Santos. Pese a que no ha trabajado en muchas producciones, sí sueña con alcanzar grandes éxitos en el mundo de la televisión, así como sus padres, a quienes cataloga como sus maestros.

Demian tiene 22 años, y decidió no estudiar ninguna carrera universitaria para enfocarse en el mundo artístico. En entrevista con Vea, contó cómo es él, a qué se dedica y cómo fue crecer con la fama de sus padres.

Escogiste el mundo de las artes como profesión

“Me encanta estudiar, investigar, adoro expresarme, no solamente en el mundo artístico, como podría ser la actuación, el canto y el modelaje, sino que también me apasiona todo lo que tiene que ver con lo esotérico. De hecho, en estos momentos, aparte de lo artístico, monté mi consultorio, donde ayudo a las personas, con herramientas intuitivas, a que se sientan mejores con ellas mismas y puedan expresar con honestidad y sinceridad lo que quieren decir a todas las personas que los rodean”.

¿Por qué dejaste de lado el estudio tradicional?

“Iba a entrar a la universidad, pero siempre he sido un tipo de intuiciones, de certezas, y cuando llegó la hora de elegir una carrera no me sentí identificado con ninguna. Entiendo que ese puede ser el camino para muchas personas y está muy bien. Hay un montón de herramientas que te da la universidad, pero para mí el camino se dio más bien por este lado artístico y esotérico, aunque sí cabe aclarar que terminé todo un experto en inteligencia emocional en una universidad en España, para complementar este tema del coaching y del consultorio virtual que tengo¨.

Respecto al mundo artístico, ¿te gustaría actuar junto a tus padres?

“Me encantaría, son tremendos actores. No sé si podría, porque son excelentes ambos y tienen 30 años de experiencia. Estoy abierto a aprender, a probar, a que me guíen y me orienten, porque la verdad, ellos son mis maestros”.

¿Cómo fue llevar la fama de Aura Cristina y Marcelo cuando eras un niño?

“De chico fue difícil llevarla. No entendía el por qué de la mayoría de las decisiones que habían tomado mis padres. Desde afuera se idealiza mucho lo que es la fama, solo que ya cuando estás adentro y la experimentas, te das realmente cuenta de lo que es y el precio que tienes que pagar para conseguirla. De chico sentía que no tenía una vida privada, que todo tenía que ser mostrado a las personas y eso me hacía sentir muy incómodo, porque nunca sentía un espacio privado y personal en el que pudiera abrazar a mi mamá o darle un beso, sobre todo afuera de la casa… Sentía que tenía que fingir muchas cosas y que no podía ser honesto, fue muy duro crecer así”.