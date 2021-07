Mamá de Jackson Barreto de La Voz Kids, revela que la apartaron de su hijo

Jackson Barreto es un niño venezolano de 11 años, que con la interpretación de Mi salón está de fiesta, cautivó en la audición a ciegas a los entrenadores de La Voz Kids. Ahora hace parte del Equipo Cepeda, en el que espera seguir cumpliendo sus sueños.

Su historia de vida conmovió a todos los colombianos. El pequeño contó que cuando estaba en Venezuela cantaba en las calles para llevar el sustento a su casa, y que siempre soñó con hacer parte del reality show más visto en nuestro país. Además, afirmó que al llegar a Colombia, junto al esposo de su mamá, una mujer colombiana le tendió la mano y se convirtió en su ‘madrina’, brindándole apoyo en su camino musical.

#Cantante Jackson es el niño venezolano que conmovió a Colombia con su espectacular voz y simpatía

Recientemente, Reina Isabel Maramara, madre del pequeño, quien vive en Venezuela, contó a El Pitazo, un portal de noticias del vecino país, que ella no ha abandonado a su hijo como muchos lo han dicho y que incluso, su expareja, el padrastro del niño, le dijo que lo traía por 15 días a Colombia para que conociera, pero según ella, el tiempo pasó y no supo nada más del pequeño, hasta que conoció los videos de la participación del niño en La Voz Kids.

Además, Reina Isabel asegura que, supuestamente en una oportunidad habló con la ‘madrina’ de Jackson en Colombia, y le aclaró que, no le interesa darle la custodia del niño. “Yo le dije: ‘usted puede tener mucha plata, pero es mi hijo y no lo estoy regalando’”, dijo en la entrevista. Agregó que, pese a que está muy agradecida porque su hijo recibió ayuda de la colombiana, desea que el participante de La Voz Kids esté nuevamente junto a ella. “Ella me dijo que si quería fuese a buscar plata, pero yo le dije que no estaba vendiendo a mi hijo. Es una historia fuerte, estoy esperando salir de esto porque yo quiero rescatar a mi hijo”.

Entre otras cosas, también reveló que su familia vivía de lo que ganaba Jackson cantando en las calles, y que desde que su expareja y su hijo salieron de Venezuela no lo ha vuelto a ver.