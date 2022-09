Jaime, de 71 años, llegó a ‘La Voz Senior’ recordando sus juguetes de cartón

Además de brillar con su talento y años de experiencia, los concursantes mayores de 60 años de La Voz Senior han llegado hasta el diamante para enternecer a los jurados y a los televidentes. Ese fue el caso de Jaime Zamora, quien se presentó al concurso con la canción Caribe Soy, de Ángel Alday y compartió detalles de su vida.

El bogotano de 71 años recordó con tristeza que en su infancia nunca pudo acceder a juguetes por la falta de recursos en su familia, pero eso no fue impedimento para que él mismo fabricara, con mucho ingenio, sus propios muñecos. Y como si tuviera nuevamente siete años, mostró la colección que ahora tiene en su casa y con la que, incluso, juega en algunos momentos del día.

Aunque ningún entrenador giró la silla ante él, el participante contó ante las cámaras de Caracol Televisión las maneras en que, a muy corta edad, se las ingenió para entretenerse. “Mi juventud fue una juventud muy pobre, mi mamá económicamente no estaba bien, mi papá nos abandonó cuando yo tenía siete años. Yo la verdad nunca tuve juguetes, así que yo mismo los hacía de las tapitas de las cervezas y con los tarritos de leche condensada, esos eran mis juguetes. Ahora que el señor me ha dado economía, yo los compro, y a veces me pongo a jugar con ellos”, confesó para luego mostrar el carro de cartón que aún conserva desde hace muchos años. Por su misma historia de vida es que en varios momentos del año el hombre visita barrios de estrato bajo y dona una gran cantidad de juguetes. “Yo sé lo que es sentir que uno está niño y no tiene ni un juguete”.

Al igual que a muchas personas alrededor del mundo, la pandemia obligó a Jaime a retomar su mayor pasión y reinventarse. El cantante de 71 años fue uno de los muchos artistas que salió a las calles durante el 2020 a cantarles a sus vecinos. Su esposa y su hija lo apoyan día a día y él no se arrepiente de haber vuelto a cantar. “Ese día que salimos a las calles dije ‘esto es lo mío y si me pagan por lo que me gusta hacer entonces continúo’”, dijo al que también reconocen como ‘El señor de la bohemia’ quien finalizó su presentación en el programa haciendo que Nacho, Kany García y Andrés Cepeda recordaran detalles de su infancia.