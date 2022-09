‘La Voz Senior’: Willy, el ‘viejito reguetonero’ que deslumbró a los entrenadores

Los entrenadores de La Voz Senior, Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, están a pocos días de terminar de escoger las mejores voces para sus equipos. Con el paso de los días, los tres artistas se han vuelto más exigentes seleccionando a los participantes que les gustaría acompañar en el proceso de crecimiento de sus carreras.

Te puede interesar: Kany García: edad, de dónde es, esposa y más de la entrenadora de ‘La Voz Senior’

En la noche de hoy, llegó al escenario Wilfredo Núñez, mejor conocido como Willy, un hombre de 68 años que interpretó el tema Noelia y quien sorprendió al revelar que está inmerso en varios géneros musicales, además de la balada romántica.

“No solamente en las baladas, también canto boleros, reguetón y mi esposa me dice viejito reguetonero. Como yo estoy estudiando técnica vocal, un dúa un compañero de clase que cantaba reguetón me dijo que si yo no cantaba reguetón y yo me quedé callado, entonces ahí dije que tenía que cantar ese género”, afirmó Wilfredo.

Te sugerimos leer: Video: Iván Lalinde comparte conmovedora charla con su mamá que sufre de Alzheimer

Los entrenadores no pudieron evitar elogiarlo por su perfecta interpretación. Nacho y Cepeda voltearon sus sillas, Kany intentó hacerlo pero fue bloqueada por el intérprete de Día tras día. “Qué gran actitud, lo felicito porque eso hace que usted sea un artista más grande y eso es muy valioso en una competencia porque en el momento que toque competir con algo diferente sé que usted es capaz de ponerse la camiseta para hacerlo y eso para mí vale muchísimo”, le dijo muy orgulloso Cepeda.

Por su parte, Nacho, agregó: “a mí lo que más me gustó de su presentación es que usted está consciente de que tiene una voz potente y no quiso sorprendernos desde el principio y eso es algo que a nosotros tres nos agrada muchísimo, que se paseó, nos dio un poquito de sus tonos más graves y, de repente, nos dio ese agudo una sola vez con contundencia y seguridad, tiene calidad de finalista. Usted tiene todos los recursos para brillar solito”.

Después de pensarlo mucho, el concursante escogió a Cepeda como su entrenador, quien expresó su completa felicidad de poder tenerlo en su equipo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De peluquero a cantante

Además de cantante, Willy se desempeñó como peluquero. Trabajó en ese oficio durante varios años en Estados Unidos. Además, Wilfredo tuvo que sacrificarse mucho para ayudar económicamente a su mamá. Entre lágrimas, el artista recordó la época en la que tuvo que renunciar a sus sueños en la música luego de que, a sus 14 años, participara en un concurso y no obtuviera el primer lugar. De repente, el púbico reaccionó de manera violenta, y según recuerda, ese suceso lo afectó tanto que, durante cuatro días, no paró de llorar.

Te puede interesar: Shakira y Piqué estuvieron en partido de béisbol de su hijo, pero ni se cruzaron