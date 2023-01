Jeremy Renner, más que Hawkeye. La historia del actor de Marvel que casi muere

El primero de enero de este año Jeremy Renner, famoso mundialmente como Ojo de Halcón, ocupó los titulares de los medios porque sufrió un grave accidente en su casa, en la noche del Año Nuevo, mientras intentaba, con una máquina quitanieves, despejar la nieve de la entrada de su propiedad en la zona del lago Tahoe, en Nevada, Estados Unidos. El actor del Universo Marvel fue trasladado al hospital en helicóptero con traumatismo torácico y heridas en sus piernas ya que el mencionado vehículo le pasó por encima . El histrión perdió mucha sangre.

El actor sufrió un grave accidente en la noche de Año Nuevo. Foto: AFP - VALERIE MACON

La salud del actor estuvo en riesgo durante varias horas y debió ser intervenido quirúrgicamente. A lo largo de los días, el mismo actor ha reportado su mejoría, al tiempo que ha agradecido el apoyo de sus seguidores y el cuidado de los médicos y enfermeras del personal del hospital donde fue atendido. En ese mismo lugar celebró el 7 de enero sus 52 años.

Jeremy Renner continúa en terapia física y en tratamiento médico y sigue mejorando. Y aunque Jeremy es mundialmente conocido como ´Ojo de halcón´, personaje que justamente tuvo su serie propia en Disney, su vida y su pasado como tal, no son muy mencionados. De hecho, hay quienes consideran que se trata de uno de los actores más polifacéticos de su generación y Marvel no lo ha aprovechado como debería, ya que su rol de Hawkeye es secundario y es parte de Los Vengadores más débiles. Renner tiene además de una inmejorable hoja de vida como actor, unos comienzos difíciles en la actuación y épocas donde el dinero escaseó.

Jeremy Renner es experto en criminología

Para comenzar hay que decir que Jeremy nació en Modesto, California y que al salir de secundaria no pensaba en ser actor. Fue por ello que se matriculó en una escuela donde se convirtió en experto en Criminalística y Sistemas. Pronto supo que le llamaba la atención el mundo artístico, por lo cual decidió viajar a establecerse en San Francisco.

Allí participó en producciones pequeñas y luego, viajó a Los Ángeles donde comenzaría su carrera. En esa ciudad estuvo durante meses presentando castings sin que lograra llamar la atención de los productores.

“Solía pasar el rato en bares de karaoke todo el tiempo. Era lo más divertido que podía hacer cuando no tenía dinero”, dijo en una entrevista el actor sobre esa época de su vida.

Jeremy Renner fue modelo y maquillador

Finalmente, debutó en la comedia Desmadre sobre ruedas en 1995. Lo curioso es que al terminar duró un buen tiempo sin actuar y debió acepar la propuesta de hacer comerciales para marcas como Pizza Hut, Duracell y Bud Light.

También debió emplearse como maquillador ante la falta de trabajo en películas o series, hasta que finalmente la suerte le sonrió.

Protagonizó Fish in a Barrel, en el 2000, y Monkey Love en 2002. Ese mismo año se convirtió en Dahmer, el famoso caníbal en una serie con el mismo nombre. En el 2003 estuvo en la película S.W.A.T. En 2005 trabajó en Tierra de hombre con Charlize Teron.

Hay que mencionar Jeremy ha sido doblemente nominado al Oscar. En la primera ocasión fue en el 2008 por su trabajo en la película The Hurt Locker, premiada con siete galardones de La Academia. Él estuvo nominado como Mejor Actor, aunque no ganó. Dos años después volvió a estar nominado por su actuación en la cinta The Town, tampoco obtuvo el premio.

Sobre su vida privada, no es mucho lo que trasciende, ya que Renner es muy celoso con ella.

En enero del 2014 se casó con la modelo canadiense Sonni Pacheco., con quien ya tenía una hija llamada Ava Berlín. En diciembre de 2014, la pareja se divorció. Se desconoce si actualmente tiene pareja.