‘Survivor RCN’: esta es la enfermedad que padece Camilo Sánchez

El pasado lunes 23 de enero, el canal RCN estrenó una nueva temporada de Survivor, la isla de los famosos, un reality de supervivencia cargado de mucha adrenalina, angustias, miedos y emoción.

Entre los 21 famosos que aceptaron el reto, está el comediante Camilo Sánchez. Aunque su trabajo es hacer reír a millones de personas alrededor del mundo, su vida no siempre ha sido color de rosa; por el contrario, ha estado llena de difíciles retos que ha logrado superar poco a poco.

¿Cuál es la enfermedad de Camilo Sánchez?

Camilo Sánchez, quien se dio a conocer por haber ganado el concurso de comedia que realiza el programa Sábados Felices, se ha desempeñado también en proyectos independientes en las plataformas digitales, logrando un mayor reconocimiento.

Muchos de sus seguidores han notado que, mientras da sus espectáculos de comedia, una parte de su cuerpo comienza a temblar de manera involuntaria, especialmente en su hombro derecho y en el cuello. De acuerdo con lo que contó en una oportunidad en Los informantes, nació con esa enfermedad, pero se le desarrolló cuando tenía 7 años.

Los primeros síntomas comenzaron con un tic en la nariz, luego pasó a sus ojos, después a una pierna y, actualmente, esos movimientos le ocurren en la parte superior de su cuerpo.

Síndrome de Tourette, enfermedad de Camilo Sánchez

Se trata de una enfermedad neurológica, conocida como el Síndrome de Tourette. Aunque comenzó con eso desde que era un niño, le fue diagnosticada cuando comenzó su vida de adulto. Según él, esos movimientos involuntarios se aceleran más cuando está en una situación que le genere estrés. “Tengo un tic bocal también, que es un fastidio porque la gente se distraía mucho hablando conmigo porque con los movimientos a la final la gente se acostumbra”, dijo en Los Informantes.

Asimismo, el joven reveló que cuando era pequeño los médicos le decían que se trataba únicamente de una manía, así que se vio obligado a hacer un gran esfuerzo para que no se notara tanto para que no le hicieran bullying en el colegio. Tuvieron que pasar 13 años para que un especialista le diagnosticara qué era lo que realmente le pasaba. “Fueron muchos años pensando en que yo era un imbécil porque no podía controlarme. Fui otra vez donde una doctora y le dije ‘yo tengo esto, no me vaya a decir que es una maña, solamente remítame a algo más’ y bueno, me enviaron a varios neurólogos hasta que uno me dijo que sí era Tourette”.

La comedia, un salvavidas para Camilo Sánchez

Uno de sus más grandes sueños era convertirse en actor, pero fueron tantas las puertas que le cerraron que entró en una profunda depresión: “era llegar a la casa y llorar todos los días, no había dinero, yo decía ‘tengo muchas ganas de hacer algo, pero no sirvo para eso’, entonces fue un momento de la vida muy duro, fueron dos años en los que de verdad pensé que ya no servía para nada”.

El comediante reveló que en la comedia encontró una cura para su enfermedad. Según él, comenzó a burlarse de lo que le pasaba. “Aprendí a hacer comedia desde muy chiquito porque fue como tratar de no dejarme todos días que me cogieran de parche… La comedia me salvó la vida, económicamente me salvó, mentalmente me salvó, me sanó de muchas cosas”, afirmó.

Hay gente que no le cree que tenga esa enfermedad porque lo ven en la calle más quieto que como aparece en sus shows. Sin embargo, Camilo reveló que lo que realmente sucede es que cuando está tranquilo puede controlar mejor sus movimientos, contrario a lo que le pasa cuando se sube en un escenario que se llena completamente de nervios.