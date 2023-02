Jimmy Vásquez: su vida de soltero, cómo enfrentó la depresión y su etapa de modelo

Jimmy Vásquez es uno de los actores de teatro, cine y televisión más queridos del país. Es reconocido por sus trabajos en múltiples producciones televisivas, entre ellas, Nuevo rico, nuevo pobre, El cartel, Aquí no hay quien viva, Escobar, el patrón del mal, El comandante, La nocturna, Las muñecas de la mafia, El General Naranjo, etc.

En cine, ha participado en La pasión de Gabriel, De Rolling por Colombia, Periodo de prueba, Santo cachón, entre otras; y en teatro, en Noche de bodas, Cállate y escribe de Cesar Betancur y, actualmente, hace parte del elenco de La obra que sale mal.

En diálogo con Vea, el artista habló sobre sus proyectos actuales y cómo cambió su vida después de su separación de Claudia Aguirre, su esposa por 15 años y la madre de sus hijos. De igual manera, se refirió a cómo ha enfrentado la ansiedad y la depresión, entre otros detalles.

Cuéntanos sobre tu participación en ‘La obra que sale mal’

“Muy contento porque estamos agotando boletería, está lleno, nos está yendo muy bien, es una comedia de dos horas y cuarto con una gran exigencia física… El entrenamiento físico que hemos tenido para esta comedia es brutal. Mucha risa, diversión, acción, porque hay muchos accidentes que sufren los actores, que obviamente son planeados, perfectamente sincronizados y puestos al servicio de la comedia y que nosotros tenemos entrenamos y hacemos con un compromiso muy grande… Por eso estoy ahora como tan bajo de peso y tan ‘rayado y marcado’ porque realmente estoy es al servicio del teatro, el teatro fitness. Afortunadamente hay mucho trabajo, hay muchas cosas por hacer y las estamos haciendo.

¿Cómo fue la experiencia de ser modelo de ropa interior a tus 40 años?

“Como actor yo no soy muy pudoroso, yo puedo ser tímido como Jimmy, pero como actor yo siempre estoy al servicio de lo que tenga que hacer. Entonces cuando me propusieron, yo tuve que pensar y hacer el clic para poder entender y decir ‘bueno, eso es un personaje’. He tenido escenas de cama fuertes tanto en cine como en televisión y en teatro, entonces que aquí me tocara estar en ropa interior pues no era algo tan nuevo para mí, solo tenía que pensar que en realidad estaba detrás de un personaje”.

¿Te han hecho propuestas indecentes?

“En algún momento, una película que se cayó en la que tenía escenas de cama con una pareja gay, el personaje era así y eran escenas fuertes. Finalmente, la película no se rodó porque el otro actor que era mexicano no pudo cuadrar su agenda e igual la íbamos a hacer y eran unas escenas bastante fuertes”.

Jimmy Vásquez se separó de su esposa Claudia Aguirre

¿Cómo te ha ido en tu vida como soltero?

“La verdad muy bien, ha sido doloroso, pero bien, Claudia es una mujer maravillosa y muy generosa y me permite estar con mis hijos más tiempo de lo que legalmente debería o podría, entonces me deja compartir mucho con ellos, me deja estar pendiente. Creo que ha habido una muy buena comunicación y una buena relación y realmente lo importante en una separación es entender que los hijos son lo más importante y ellos no tienen la culpa de las decisiones de los adultos y por lo tanto no deben sufrir, entonces hemos tratado de ser muy conscientes de eso y de evitar cualquier tipo de situación que les genere incomodidad o dolor”.

¿Cómo ha enfrentado Jimmy Vásquez la ansiedad y la depresión?

“Últimamente me he dedicado mucho al deporte y he estado muy juicioso, pero en realidad yo no lo hago por tener un cuerpo bonito, lo que pasa es que yo sí he tenido problemas serios con la ansiedad y depresión entonces el ejercicio y el gimnasio sí logran equilibrar un poquito más los químicos de la cabeza para poder uno capotear y sortear eso, no es tan fácil. Yo en la pandemia sufrí uno picos muy muy fuertes de depresión y ansiedad y tenía dos opciones. Era medicarme y prácticamente que dopar y esconder la mugre debajo del tapete o afrontarlo y buscar alternativas como el ejercicio que me ayudaran a exorcizar o equilibrar los demonios de la cabeza, entonces eso me ayuda mucho”.

¿Te ha funcionado el ejercicio?

“Yo no voy a decir mentiras ni a venderme como el tipo más equilibrado ni el más feliz las 24 horas y los siete días de la semana, pues no, porque de todas maneras es un medio complejo en el que yo me desenvuelvo, estamos viviendo como una metamorfosis en el medio porque ya las producciones y todo funciona diferente entonces como que aturde un poco ese funcionamiento de eso, pero creo que sí ayuda mucho y ayudan otras cosas además del ejercicio, como sacar tiempo con los amigos, el hablar, la terapia, los hijos, trato de aprovechar mucho el tiempo con ellos y hacer muchas cosas para que ayude a equilibrar la risa y el amor de los hijos y la vida.

¿Qué mensaje le puedes dar a las personas que están pasando por una situación similar?

“Sea muy selectivos en qué le hacen caso a la cabeza porque a veces sabotea bastante y es caprichosa y es bastante pícara y muérgana. A veces manda mensajes que no son reales diciendo que todo está oscuro, todo está cerrado, no hay salida, es mentira, toca respirar y decir ‘no, esta información que tengo no es real’ y hay que buscar alternativas. Yo tengo un gimnasio a la mano, pero no todo el mundo lo tiene, pero entonces salgan a correr a hacer actividad física, busquen la manera de cambiar la alimentación, los hábitos, hay que dormir, así uno tenga problemas de sueño, no dormir es lo peor, buscar los mecanismos para no aislarse de los seres queridos, de los hijos, de los amigos y demás”.