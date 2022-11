José Miel hizo llorar a Marbelle en ‘La Descarga’: “Estaba esperándote”

Como lo hizo desde el día de su audición en La Descarga, el templo de la música, José Miel, recordado por su participación en La Voz y Yo Me Llamo, volvió a subirse al Tocadiscos para mostrar lo mejor de su talento en la etapa ‘Todos o Nada’. El deseo del artista se hizo realidad cuando Marbelle oprimió el botón y lo escogió para su Selección.

Te puede interesar: ‘La Descarga’: Maía no aguantó las lágrimas y le puso ‘tarea’ a Santiago Cruz

Nuevamente, con su interpretación de Me nace del corazón, José volvió a cautivar a los mentores y espectadores. Además de su arrolladora voz, su vestido negro, de brillantes, y sus tacones del mismo color, se llevaron todos los aplausos.

¿Quién es José Miel de ‘La Descarga’?

El también actor, modelo y bailarín emocionó a más de uno cuando contó los duros momentos que vivió, desde muy pequeño, por lucir ‘diferente’. En el programa de Caracol contó que sus padres biológicos lo abandonaron cuando tenía solo ocho meses y sus padrinos lo criaron en el campo. Su amor por el arte y el expresar su identidad a través de su talento lo hacen admirar a La reina de la tecnocarrilera.

Más sobre La Descarga: ‘La Descarga’: Yo Me Llamo Marc Anthony emocionó a los mentores ¿Jessica Cediel de ‘La Descarga’ lista para ser mamá? Esto dijo

“Me quiero ir con Marbelle, para mí ella es un ícono de la música aquí en Colombia, me identifico con ella plenamente en su personalidad y en el hecho de que no nos importa el qué dirán, en que somos libres y que somos felices tal y como somos”, le dijo a Jessica Cediel, minutos antes de su presentación. Su grito de felicidad interrumpió su interpretación cuando vio que, evidentemente, la cantante fue la primera en seleccionarlo.

Mira más noticias del entretenimiento aquí

“Mi amor mis respetos, gracias a ti porque no sabes la felicidad que me da, después de todo este tiempo ha llegado tu momento de brillar y te mereces esto por tu disciplina, por tu entrega, por tu amor y vas a representar de la mejor manera a una comunidad que está ansiosa por verte en este escenario y esto va a ser un homenaje para ellos”, dijo la vallecaucana con voz entrecortada, mientras abrazaba al concursante.

“Voy a dar lo mejor de mí, te lo juro, me voy a partir el lomo. Yo quiero decirles a los cuatro, gracias por haber oprimido ese botón, por permitirle a un artista como yo estar hoy acá en este escenario, en este camino de la música no ha sido fácil. Me han cerrado puertas, me han discriminado en muchos lados por este ser que yo soy, pero este soy yo y soy feliz como soy y seguiré hasta el último día en que Dios me tenga en este planeta y seguiré luchando siempre por mi carrera y por tener un espacio en la música y en los escenarios”, finalizó José Miel.