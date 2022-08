Alberto Aguilera Valadez, conocido en el mundo entero como Juan Gabriel , hizo historia en la música latinoamericana. El artista, oriundo de Parácuaro, Michoacán, lo entregó todo a la música. Aunque desde muy temprana edad soñaba con triunfar en los escenarios, El Divo de Juárez lanzó su primer trabajo discográfico en 1971 y desde ahí trabajó duro para convertirse en leyenda. Hoy, 28 de agosto, se cumplen seis años de la partida de uno de los artistas más influyentes del mundo. Juan Gabriel murió en Santa Mónica (California), a los 66 años, de un infarto agudo de miocardio. Estaba en medio de su gira México es todo, y dos antes había cantado en Los Ángeles.

Juan Gabriel escribió desde muy niño, y sus 1.800 composiciones se convirtieron en éxitos, en su voz y en la de decenas de cantantes que interpretaron sus letras. Canciones como Abrázame muy fuerte, Querida, La muerte del palomo, Siempre en mi mente, No me vuelvo a enamorar, No vale la pena y Con tu amor, son algunas de las tantas que el cantante convirtió en himnos de la música romántica. Sus seguidores siempre le preguntaron sobre el origen de sus letras, y en ocasiones, el artista les contestó, pero en otros casos, el nacimiento de las mismas fue un misterio.

Juan Gabriel: las historias detrás de sus famosas canciones

Una de las canciones más famosas del artista, interpretada por su amiga y colega Rocío Durcal fue Amor Eterno. Según el periodista Gustavo Pérez, estudioso y fanático del mexicano, este tema lo escribió el Divo de Juárez para su mamá, Victoria Valadez Rojas, cuando, después de un concierto en Acapulco, en 1974, se enteró de su muerte, como queda consignado en una de sus frases, “tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco”. El homenaje que Juan Gabriel rindió a la autora de sus días, se convirtió en el himno de las despedidas.

Sin embargo, existe otra versión sobre la creación de esta canción, divulgada por el exmánager del cantante, Joaquín Muñoz Muñoz. El hombre, aseguró en varias entrevistas, que la verdadera inspiración fue Marco, un joven del que, supuestamente se enamoró el artista, y falleció en Acapulco.

Historia de la canción ‘Noa Noa’

Nació como recuerdo de los inicios musicales del cantante. El tema lleva el mismo nombre del primer lugar donde se presentó el autor de Yo no nací para amar, quien en esa época se hacía llamar Adán Luna. El Noa Noa era un bar nocturno de Ciudad Juárez, y existió hasta el 17 de febrero del 2004, cuando un incendio acabó con sus instalaciones. Terminó convertido en un parqueadero.

Significado de ‘No tengo dinero’ de Juan Gabriel

Aunque no se conoce la fuente oficial de su inspiración, se asegura que El Divo de Juárez se inspiró en la estrechez económica en la que vivió su niñez y su adolescencia; lo que sí se sabe es que esta canción de 1971, incluida en su primer trabajo discográfico, El alma joven, fue el primer gran éxito del cantante, quien firmó con RCA Ariola, su primera disquera. Este tema, que se posicionó en primer lugar de popularidad, se grabó en japonés, portugués y alemán.

‘Hasta que te conocí’ de Juan Gabriel

Le da nombre a la serie biográfica del cantautor, la única que autorizó, y que contiene las vivencias personales y profesionales del mexicano. La canción fue incluida en Pensamientos, el álbum que Juan Gabriel lanzó en 1984. Se dice que la escribió para Victoria Valadez, su madre, con quien tuvo una relación difícil, y, según amigos cercanos al artista, carente de demostraciones de afecto de parte de la mujer, quien dejó a su hijo en un orfanato porque no tenía recursos para mantenerlo.