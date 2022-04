¿Qué pasó en el ‘Desafío The Box’? Drástica medida por segunda vez en su historia

Uno de los realitys más vistos por los colombianos es el Desafío The Box, competencia en la que los participantes ponen a prueba su resistencia, estrategia y fuerza para salir vencedores.

En el más reciente capítulo, se vivió un hecho que dejó sorprendido a más de uno. Inicialmente, fue en las redes sociales del reality que se generó una gran expectativa con un anuncio, que se llevaría a cabo en la emisión de anoche. “Las reglas de este Desafío han sido rotas profundamente y esto tiene consecuencias. El rumbo de la competencia cambiará luego de que Andrea Serna reúna a los equipos y les comente sobre una situación que tan solo ha ocurrido una vez en 18 años, por lo que habrá un fuerte castigo”, se lee en la publicación. Según la producción del programa, es la segunda vez en la historia del Desafío que ocurre ese lamentable suceso.

Ossa fue expulsado por la producción del ‘Desafío The Box’.

Anoche, la presentadora Andrea Serna sorprendió a los concursantes del Desafío The Box al revelar que Ossa, del equipo Beta fue descubierto guardando alimentos no permitidos después de la prueba de Sentencia y Hambre. Por esa razón, el participante tuvo que abandonar la competencia inmediatamente.

La producción fue muy contundente en afirmar que las reglas han sido muy claras, y violarlas trae consigo fuertes sanciones como en este caso, la expulsión. Por medio de un video, la conductora del reality mostró la evidencia donde se observa a Ossa guardando una proteína, un alimento que su equipo no había ganado. “Ossa, estás expulsado del Desafío. Debes abandonar la ciudad de las cajas. Las reglas son las reglas”, le dijo Andrea Serna al concursante, quien asumió su responsabilidad y la fuerte consecuencia de su error. “Es una situación muy compleja el aguantar hambre y estar bajo presión. No tomé las decisiones adecuadas en el momento que debía hacerlo. Me dejé llevar, me dejé tentar. Al ver que no habían sacado ciertos implementos de la casa pensé que era una oportunidad. Me voy triste porque no era la ora en la que quería salir del Desafío, pero las reglas son las reglas. Discúlpenme. Esto no me representa”, dijo minutos antes de salir de la competencia.

El acto generó diversos comentarios entre los demás participantes. Algunos expresaron su frustración mientras que otros afirmaron que se hizo justicia. “Qué vergüenza. Ahora que se pongan a hablar los otros equipos… la estrategia que teníamos. Fue un competidor grandísimo y ahora nos verán como un equipo débil que no puede aguantar hambre”, dijo Moisés.

