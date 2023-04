¿Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, presintió su muerte?

El pasado domingo, se conoció la repentina muerte de Julián Figueroa, el único hijo del cantante Joan Sebastian y la actriz Maribel Guardia. El joven tenía 27 años.

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Julián Figueroa antes de morir?

Dos días antes de su muerte, Julián Figueroa realizó una publicación que, para muchos, fue premonitoria. Allí, posteó una foto de su infancia junto a su padre. En la descripción del post, escribió unas conmovedoras palabras recordando a Joan Sebastian, quien falleció el 13 de julio del 2015. “Qué despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, escribió.

De igual manera, reconoció que se sentía desolado y triste. “Estoy orgulloso de la carrera de Joan Sebastian, de sus logros y del apoyo de sus fans. Pero a veces hay que dejar de aparentar que todo es miel sobre hojuelas y reconocer cuando nos sentimos desolados por la muerte de alguien que amamos, no para quedarnos en la tristeza para siempre, pero para aceptar el dolor y salir de él”.

Sus seguidores han dejado múltiples comentarios en la publicación que ya cuenta con más de 257 mil likes. “Viejo, no era tu momento, no así”, “creo que era un mensaje de despedida este post QEPD, ya está con su papi”, “parece un mensaje de despedida este post”, “¿habrá sido una señal esta foto?”, “fue una despedida, no pudo más y decidió irse”, “ese mensaje fue una despedida, sinceramente”, son algunos de los mensajes que se leen.

¿De qué murió Julián Figueroa?

Sobre las causas del deceso del joven se han dicho muchas cosas. Algunos llegaron a especular que podría haberse quitado la vida, pero, Maribel Guardia aseguró que se trató de un infarto. “Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”.