Después de un mes exacto de audiciones a ciegas en La Voz Kids , los jurados asumen un rol distinto, pues ya no girarán sus sillas para elegir a los integrantes de sus equipos, ni bloquearán a sus compañeros para impedirles quedarse con un talento. Ahora le dan la bienvenida a las batallas.

Con sus equipos completos, Kany García, Nacho y Andrés Cepeda se enfrentarán a la difícil tarea de ir disminuyendo poco a poco sus equipos en buscar el niño ganador de la sexta temporada de La Voz Kids. Para celebrar el fin de la primera etapa, los cantantes subieron al diamante e interpretaron algunas de sus canciones, de las que, además, contaron detalles poco conocidos.

Jurados de ‘La Voz Kids’ revelan historias detrás de sus canciones

Kany García y Andrés Cepeda iniciaron el programa cantando un tema No te vayas todavía. Canción, que como reveló el bogotano, escribió la puertorriqueña en el 2013, pero que no estrenó hasta tres años después. “Hoy estoy un poquito más feliz que de costumbre porque tengo el gran honor de pararme en ese diamante con alguien que quiero, respeto y admiro muchísimo que es mi querida amiga Kany García”, dijo Cepeda antes de subirse al escenario.

Al finalizar su presentación, los intérpretes contaron que la canción hizo parte del álbum Mil Ciudades, de Cepeda y que Kany la escribió una noche en su casa, acompañada de una guitarra. Nacho aplaudió a sus compañeros, “yo estoy sintiendo aquí una envidia tremenda, me encantó y qué bueno poder estar aquí disfrutando de ese espectáculo en primera fila, parecían dos angelitos”, dijo el nacido en Venezuela.

Luego fue el turno de subir a la tarima al exintegrante de Chino & Nacho, quien cantó La Buena, una canción que llegó después de pandemia y le dedicó a su pareja, Melany Mille, madre de su hija Mya. “Yo estaba en mi país, Venezuela, y llevaba muchos años sin vivir allá y por la pandemia me tocó regresar, sentía mucha desilusión porque yo me formé sobre los escenarios, pero no para hacer música para las plataformas, me quería retirar de la música porque no sabía qué iba a ser el futuro, dejé entonces de hacer música y me puse a hacer labor social, esta fue la primera canción con la que regresé año y medio después y fue como si nunca me hubiera ido”.