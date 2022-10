Kimberly Reyes sobre su adolescencia: “solía cortarme mis brazos”

El pasado 10 de octubre se celebró el Día de la Salud Mental. Muchos famosos publicaron en sus redes sociales hablando sobre ese tema que, para muchos, no es fácil tratar y mucho menos públicamente.

Te puede interesar: Kimberly Reyes confirmó que ya está legalmente divorciada de Federico Severini

Kimberly Reyes, recordada por su participación en producciones como El Joe, la leyenda, ¿Dónde carajos está Umaña?, Casa de reinas, Diomedes, el Cacique de la Junta, Sin senos sí hay paraíso, Loquito por ti, El final del paraíso, entre otras, habló, sin tapujos, sobre la salud mental, pues ella lo vivió en carne propia. “Hoy es el día mundial de la salud mental, un tema del que todos hablan, pero que nadie quiere asumir. Por esto, creo que el día de hoy, públicamente, me voy a atrever a contarles algo”, dijo.

¿Por qué Kimberly Reyes se autolesionaba?

La actriz le abrió su corazón a los 4 millones de personas que la siguen y relató la difícil etapa que vivió en su adolescencia, cuando solía cortarse sus brazos. “Siendo adolescente, yo solía cortarme mis brazos cuando algo me molestaba. Gracias a terapeutas, psicólogos y esa red de apoyo que tengo la fortuna de tener, con los que me ven siempre riéndonos y siendo auténticos”, aseguró.

De igual manera, aprovechó para hacer una invitación a prestarle atención a ese tema y a acudir a la ayuda de profesionales. “Siempre me ven riéndome, pero nadie sabe que detrás de la pantalla, existen muchas batallas que todos libramos. Te digo, revisa a las personas que tienes a tu alrededor, ámate y libérate de esas creencias que no te dejan seguir. Si hoy estás triste, te digo que la vida nos ha golpeado, pero Dios no nos abandona, ni nos da batallas que no podamos librar. No está mal buscar ayuda en profesionales o en esas personas que te aman, estamos prestados aquí, es hora de ser felices”, señaló a través de un video, que ya cuenta con más de 52 mil likes.

Te sugerimos leer: Presentadora de ‘Noticias Caracol’ habló de la enfermedad que padeció su exesposo

Debido a esas lesiones, la actriz tuvo que someterse a un procedimiento quirúrgico en la piel de sus brazos. De hecho, mostró unas imágenes donde se alcanzan a ver las cicatrices que le quedaron. “Tuvieron que intervenirme y me hicieron una cirugía plástica en los brazos para poder reconstruir esa parte de mí y fue gracias a las personas cercanas y terapeutas que pude librar esa batalla, porque así nos veamos felices nadie sabe lo que batallamos por dentro”, dijo.

En el clip, la artista compartió varias imágenes de su día a día, donde se mostraba muy feliz. Sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo y la felicitaron por haber tomado la decisión de hablar libremente sobre ese tema. “Qué bueno que cuentes la experiencia para que muchos jóvenes que en estos momentos están sufriendo alguna enfermedad de salud mental sientan en tu historia lo que es un éxito de vida”, “qué alegría ver este video porque inspira y apoya a personas que alguna vez han estado ahí”, “con este video vas a dar mucha luz a las personas. Eres una dura”, “eres luz, mujer admirable, generosa y buena persona”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuántos años tiene Kimberly Reyes?

Además de actriz, Kimberly Reyes Hernández, también se ha destacado como modelo y presentadora. Nació el 9 de julio de 1988 y, actualmente, tiene 34 años. Es considerada por sus seguidores como una de las mujeres más hermosas del país. Estuvo casada con Federico Severini, pero hace unos meses confirmaron su divorcio.