‘La Descarga’: así fue como Junior Bolívar perdió 69 kilos: “sufría mucho”

Esta semana en La Descarga, el templo de la música, los cuatro mentores y sus equipos cautivaron al público y a los televidentes con sus presentaciones a dúo y de manera individual. Algunos ya tuvieron que abandonar la competencia, y cada día se pone más difícil para Santiago Cruz, Gusi, Marbelle y Maía, escoger a los participantes que se salvan y a quienes no siguen en el ‘Campamento musical’.

Dentro de la residencia, donde conviven las 24 horas del día, los concursantes han podido conocerse un poco más. Algunos de ellos han hecho valiosas amistades con las que han abierto sus corazones para revelar algunos detalles de sus vidas.

Junior Bolívar bajó 69 kilos

En uno de los capítulos de esta semana, algunos participantes decidieron relajarse en el jacuzzi y en el gimnasio del ‘Campamento musical’, para salir un poco del ambiente tensionante que se ha vivido al interior de la residencia. Uno de ellos fue Junior Bolívar del equipo de Santiago Cruz.

El artista le reveló a su compañera Katta Kastaño que, hace unos años, tuvo un radical cambio de apariencia. “¿Cada cuánto haces ejercicio?”, le preguntó ella, a lo que Junior le contestó: “la verdad tengo que confesarte que no soy tan amante al ejercicio”.

Inmediatamente, Katta lo cuestionó diciéndole: “pero entonces, tú has dicho que has bajado mucho de peso, ¿cómo bajaste entonces?”.

¿Cuánto pesaba Junior Bolívar de ‘La Descarga’?

El pupilo de Santiago Cruz, reveló que, debido a su peso, comenzó a sufrir de algunas enfermedades. Finalmente, recapacitó sobre la importancia de cuidar su salud y por eso decidió pasar por el quirófano. “Yo me hice una cirugía y a raíz de eso y de haber bajando tanto de peso, como que le doy al ejercicio de vez en cuando, porque hay que mantenerse… Llevo tres años operado y cuando entré a cirugía pensaba 148 kilos, bajé 69 kilos. Llegaba de un show, tres de la mañana y pedía una hamburguesa y descaradamente si quedaba con hambre, pedía otra”, aseguró.

Luego, agregó: “unos meses antes de la cirugía comencé a sufrir de la presión, no de diabetes, pero sí estaba con hipoglicemia… No me sentía feo, pero yo sufría mucho cuando iba a comprar ropa para los shows, porque cuando yo iba en el carro me colocaba el cinturón de seguridad y cuando se me caía algo de la mano, no alcanzaba a recogerlo”.

