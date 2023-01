Hassam sobre el cáncer y su familia: “era el inicio de la peor etapa de mi vida”

Hassam es uno de los humoristas más reconocidos del país. Gracias a su carrera, ha hecho reír a millones de personas alrededor del mundo. Desde hace unos años, el artista comenzó a mostrar a través de sus redes sociales su vulnerabilidad, luego de confirmar que estaba enfrentado el cáncer, así que tuvo que someterse a un fuerte tratamiento para vencer la enfermedad.

En agosto de 2019, el humorista Hassam anunció que fue diagnosticado con un mieloma múltiple, un tipo de cáncer. Foto: Tomado de @oficialhassam

Hassam abrió su corazón

En las últimas horas, el humorista, también conocido por sus personajes de ‘Rogelio Pataquiva’, ‘Proculo Rico’ y ‘Güevardo’, realizó una sentida publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene 2,5 millones de seguidores. Allí se refirió a las situaciones que más lo impactaron durante esa difícil etapa que vivió, pues al poco tiempo fallecieron su mamá y su mascota.

“Cuando perdí todo el cabello por las quimios y el trasplante de médula, sentí que iba a ser la última batalla. Después falleció mi mamá, perdí a una de mis mascotas”, con esas palabras comenzó su escrito. Enseguida, hizo referencia a su divorcio de Tatiana Orozco, la madre de sus dos hijas. “Me quedé sin trabajo, llegó la pandemia. Luego me divorcié de la única mujer con la que he convivido, la mamá de mis dos hijas. Han sido años bastante difíciles. Y a pesar de que la gente opina, desconociendo las circunstancias, la comedia me ha permitido sobrellevar todo esto”.

El humor salvó a Hassam

Gerly Hassam Gómez Parra, como es su nombre de pila, reveló que el secreto para haber salido victorioso de todas esas pruebas, fue el humor. Gracias a él, superó todas las crisis que tuvo en ese tiempo. “No era la última batalla, era el inicio de la peor etapa de mi vida. Si no es con humor, o con sonrisas que enfrentamos las adversidades, no se pueden superar las crisis. He recibido comentarios terribles, burlas, mis hijas han sido insultadas, y aún así seguimos aquí.Porque el cáncer me enseñó que la única cura es la actitud, la fe. Que se necesita más que el odio de gente desconocida para detener las ganas de seguir, de continuar dando la pelea. Que quizás haya gente a la que le caigamos mal, que no todos te van a aplaudir, que quizá hasta te agredan sin saber por qué. Pero mientras me despierte cada mañana, escuche sonreír a mis hijas, y al mirarme al espejo sienta respeto por mi historia, lo demás es un chiste flojo”, escribió el bogotano.

Aunque el humorista era ser muy reservado con su vida privada, ahora, aprovecha cada situación que le ocurre para interactuar con sus seguidores y, de vez en cuando, dejar reflexivos mensajes.

El post ya cuenta con más de 24 mil likes, y allí, mostró dos fotos, una cuando estaba calvo y otra de la actualidad, haciendo un comparativo de su cambio físico que también fue elogiado por los internautas. “Es verdad, nadie sabe lo de nadie, así que a veces calladitos es mejor”, “muy valiente, sigue adelante nunca mires para atrás”, “eres un guerrero”, “Dios está contigo y sabe tus luchas y las de tus hijas. Gózate tu trabajo y vive feliz”, se lee en los comentarios.