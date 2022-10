La energía del rock se hizo presente en La Voz Senior con Campo Elías

Sin duda alguna, La Voz Senior es una de las producciones más queridas por los colombianos, que noche a noche se conectan con los participantes para saber un poco más de sus vidas, y por supuesto, para disfrutar al máximo de cada una de las audiciones a ciegas de esta segunda temporada.

Han sido varios los participantes que han pasado por el diamante de La Voz Senior, cautivando con su talento a Kany García, Chino y Andrés Cepeda. Sin embargo, otros, a pesar de que no lograron avanzar en la competencia, si lograron dejar una gran huella con su historia de vida.

Puedes leer: La voz Senior: Marisol sabe el valor de las segundas oportunidades

Campo Elías llegó al diamante de La Voz Senior acompañado de su guitarra eléctrica e interpretó la icónica canción del rock and roll, Twist and shout. En su audición a ciegas, el participante, que no dudó en demostrar toda su energía, realizó una estupenda presentación, que hizo que los tres entrenadores giraran sus sillas.

Momentos después de su presentación, el intérprete les comentó a los entrenadores lo feliz que se encontraba, pues para él, estar en ese escenario era realmente un sueño cumplido.

Te puede interesar: Iván Lalinde se conmueve con historia de un participante de La Voz Senior

“Recuerdo que, de pequeño, gracias a mi padre, yo tocaba bambucos y pasillos, realmente era la música que más me gustaba. Sin embargo, creo que cuando tenía unos once años, un amigo me dejó escuchar una canción de The Beatles (…) Ese tema definitivamente cambió mi vida para siempre, pues desde entonces, me encanta el rock and roll”, afirmó Campo Elías en medio de su presentación.

Así mismo, el participante aprovechó la oportunidad y le envió un mensaje de esperanza a todos los seniors del país, a quienes invitó a luchar por sus sueños.