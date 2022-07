‘La Voz Kids’ | Diana Estupiñán: la historia detrás de sus zapatos rotos

Con tan solo una semana de estar al aire, La Voz Kids ha cautivado los corazones de los colombianos. Los niños que se han presentado hasta ahora, pasen las audiciones a ciegas o no, no han dejado de sorprender con su voces e historias de vida.

En el capítulo de anoche se vivieron varios momentos muy especiales. Uno de ellos, ocurrió cuando una niña de Buenaventura arribó al escenario, y no solo impresionó con su potente voz, sino que conmovió con su inspiradora historia de superación.

Diana Estupiñán, la niña con los zapatos rotos que brilló con su voz en ‘La Voz Kids’

Diana Estupiñán es una niña de 12 años que llegó a Bogotá para cumplir un sueño: pasar las audiciones de La Voz Kids. Lo logró con su interpretación de Senderito de amor, e hizo que los tres entrenadores voltearan sus sillas y no dudaran en elogiar su gran talento. “Qué voz tan potente y especial tienes y no fallaste en ninguna nota”, le dijo Kany García. Andrés Cepeda, por su parte, agregó: “tu voz es muy impresionante y me gusta mucho que hayas escogido esa canción porque está enmarcada en el destino”. Nacho aprovechó para augurarle un gran futuro como artista. “A mí me parece que serás una gran estrella, tu aura, tu sonrisa y tu presencia me lo dicen”.

Además de su potente voz, Diana Estupiñán sorprendió porque tenía los zapatos rotos. La pequeña contó que solo tiene dos pares, y añadió que en el momento de su impactante presentación en el diamante de La Voz Kids usaba sus favoritos. Los calza para salir a caminar por su barrio porque con ellos se siente feliz y segura.

La pequeña reveló que está cumpliendo uno de sus sueños y que, además de querer ser una cantante famosa, otro de sus grandes deseos es que no solo ella y su familia, sino toda su ciudad, puedan tener una mejor calidad de vida. “Quiero que mejoran las carreteras, que todas las casas puedan disfrutar del servicio de agua y que cese la violencia para que los niños puedan jugar tranquilos en las calles”.

La música cambió por completo la vida de Diana y su familia. “Sueño con ser una gran cantante y llegar muy lejos para ayudar a esos niños que no tienen nada”, dijo la pequeña.

Al final, luego de que los tres entrenadores intentaran convencer a la niña para que se quedara en sus respectivos equipos, Diana escogió a Andrés Cepeda como su coach.