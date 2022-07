‘La Voz Kids’: la travesía que vivió José Manuel para llegar a Bogotá de Venezuela

A las audiciones a ciegas de La Voz Kids han llegado niños de todos los rincones del país y también de Venezuela. Todos busca de cumplir un sueño: ser los mejores cantantes.

Varios de ellos han tocado las fibras no solo de los jurados, Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, sino también, de los televidentes, con sus increíbles voces e historias de vida inspiradoras para grandes y pequeños.

José Manuel de ‘La Voz Kids’ y su travesía para llegar a Bogotá

En el más reciente capítulo, y para cerrar la noche con broche de oro, arribó al escenario José Manuel, un niño de 10 años nacido en Venezuela, que interpretó el tema A puro dolor.

No obstante, antes de realizar su presentación ante los entrenadores, contó parte de su historia de vida y cómo, junto con su familia, ha salido adelante pese a las dificultades. “Yo admiro mucho a mi mamá porque me da todo y le agradezco porque me trajo a Colombia y me dio una mejor vida”, dijo el pequeño.

El cambio de vida no fue fácil. Salir de su país y viajar a un lugar desconocido le costó mucho esfuerzo, tanto físico como emocional. Sus padres se acababan de separar, y por esta razón el progenitor de José Manuel se quedó en Venezuela. Tiempo después, se volvieron a unir, gracias a un deseo del niño expresó después de asistir a la iglesia. “Pedí que mis papás volvieran a estar juntos”, dijo el niño entre lágrimas.

Sobre la travesía que tuvo que enfrentar junto con su mamá para llegar a Bogotá, dijo: “fue un viaje duro, largo, cansador. Una señora nos regaló un colchón y nos arropábamos con la ropa. Pasamos mucho frío”.

Entretanto, su madre agregó: “pasamos muchas noches de incertidumbre, pero gracias a Dios logré conseguir un trabajo y con mi primer sueldo logré alquilar un apartamento vacío, pero teníamos un techo”.

Ninguno de los tres entrenadores volteó sus sillas, sin embargo, José Manuel quedó en el recuerdo y en el corazón tanto de ellos, como de los colombianos.

