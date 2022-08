‘La Voz Kids’: Luciana, la niña que ha cantado con Paola Jara y Jhonny Rivera

Son varios los niños que durante estas primeras semanas de audiciones a ciegas de La Voz Kids, han deslumbrado a los entrenadores con sus increíbles voces. Andrés Cepeda, Kany García y Nacho siguen en la búsqueda de formar sus equipos. Cada día, se ponen más exigentes a la hora de oprimir el botón para voltear sus sillas.

Luciana, la niña que ha cantado con Paola Jara y Jhonny Rivera

Al más reciente capítulo llegó Luciana García, una niña de ocho años cuyo nombre artístico es ‘Lucy, la voz de la melodía’. Interpretando el tema Como la flor de Selena Quintanilla, la pequeña se ‘robó’ el show en el diamante de La Voz Kids. Los tres entrenadores oprimieron el botón rojo para voltear sus sillas, pero Kany García no pudo, porque fue bloqueada por Andrés Cepeda.

Con su presentación, Lucy demostró tener todo el dominio del escenario. En efecto, no fue la primera vez que cantaba ante un público. Según el relato de la niña, ha tenido la oportunidad de compartir escenario con grandes artistas de la música popular como Paola Jara, Jhonny Rivera y Arelys Henao. Con la esposa de Jessi Uribe cantó No me preguntas y con el papá de Andy Rivera, Es mi madre.

Luego de su presentación en el diamante de La Voz Kids, Luciana invitó a los tres entrenadores a realizar una pequeña clase de aeróbicos para mantenerse en forma. Tanto Cepeda, como Kay y Nacho quedaron completamente fascinados con la niña, quien les sacó un par de risas.

Después de todo, Lucy, la diva de la melodía’ escogió al intérprete de Te voy a amar como su coach. “Me pareces importantísima en mi equipo. Me di cuenta de lo que puedes hacer cantando y lo que puedes hacer bailando y quiero aprovechar mucho esa capacidad que tienes de expresión y de baile; además esa chispita que tienes de personalidad enamora completamente”, le dijo Cepeda sobre su presentación.

